الإثنين 29 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

وزير الخارجية يتوجه إلى المجر فى زيارة ثنائية

وزير الخارجية سامح
وزير الخارجية سامح شكري

يتوجه سامح شكري، وزير الخارجية، مساء اليوم الإثنين، إلى العاصمة المجرية "بودابست" في إطار زيارة ثنائية تستهدف تعزيز ودعم العلاقات الثنائية بين البلدين.

وقال السفير أحمد أبوزيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن وزير الخارجية من المقرر أن يلتقي وزير خارجية المجر، حيث سيجري مباحثات تستهدف تناول مختلف ملفات العلاقات الثنائية بين مصر والمجر وسبل تعزيز التعاون القائم، بالإضافة إلى التنسيق بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. كما سيعقب المباحثات مؤتمر صحفي مشترك.

وأوضح أن تلك الزيارة تأتي في إطار علاقة الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الصديقين، وتستهدف البناء على الزيارات الناجحة المتبادلة، التي كان أبرزها مؤخراً استقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس وزراء المجر، بالقاهرة في فبراير ومارس الماضيين، التي شملت التوقيع على اتفاق الشراكة الاستراتيجية، فضلاً عن التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم.

المجر مصر وزير الخارجية سامح شكري بودابست

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