ارتفاع عدد مصابى حريق جهاز مدينة 15 مايو إلى 12 (صور)

ارتفع عدد مصابي حريق جهاز 15 مايو إلى 12، فيما نقلتهم سيارات الإسعاف إلى مستشفى 15 مايو، ويعمل رجال الحماية المدنية على مكافحة ألسنة اللهب.

ودفعت قوات الحماية المدنية بالقاهرة بـ10 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق هائل نشب في مبنى جهاز مدينة 15 مايو.

كانت غرفة عمليات النجدة قد تلقت بلاغًا بوقوع حريق هائل في مبنى جهاز مدينة 15 مايو، وانتقلت سيارات الإسعاف والإطفاء إلى مكان البلاغ، فيما جرى إخلاء المبنى من الموظفين وسط حالة من الهلع والخوف وتصاعدت الأدخنة من المبني.