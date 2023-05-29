تسليم 169 وحدة صناعية بالمجمع الصناعي في نجع حمادي

أعلنت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة قنا، اليوم، عن نجاح جهود أمانة المشروعات الصغرية والمتوسطة بالمحافظة في إنهاء إجراءات تسليم 169 وحدة صناعية جديدة، لصغار المستثمرين بالمجمع الصناعي الأكبر على مستوى الجمهورية بمنطقة "هو" الصناعية بمدينة نجع حمادي الأربعاء المقبل، وذلك في إطار دعم جهود القيادة السياسية التي تولي ملفات الاستثمار وتوطين الصناعة المحلية وتشغيل الشباب أهمية قصوى.

ومن جانبه، قال محمود عرفات أمين شئون المشروعات الصغيرة والمتوسطة بحزب مستقبل وطن بمحافظة قنا أن أمانة المشروعات الصغيرة بمحافظة قنا وضعت توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضرورة الاهتمام بتلك المشروعات باعتبارها الركيزة الأساسية والهامة للاقتصاد القومي المصري واتخاذه العديد من القرارات وإصدار القوانين الخاصة بالاستثمار نقطة الانطلاق نحو جمهورية جديدة فعليا فتم دراسة وضع الاستثمار والمستثمرين والمناطق الصناعية وتم بالفعل بدء العمل ونجحت الأمانة بالتنسيق الكامل مع هيئة التنمية الصناعية في إنهاء إجراءات تسليم 48 وحدة صناعية بالمجمع الصناعي بمنطقة "هو" الصناعية بمدينة نجع حمادي وهو أكبر المجمعات الصناعية علي مستوي الجمهورية يضم 420 وحدة صناعية تشمل عدة قطاعات صناعية "غذائي - هندسي – صناعات كيماوية بسيطة - مواد بناء" بتكلفة مالية تصل إلى مليار و350 مليون جنيه ويوفر حوالي 15 ألف فرصة عمل للشباب ما بين مباشرة وغير مباشرة في يناير الماضي.

وأشار "عرفات" إلى أن الوحدات الجديدة التي سيتم تسليمها الأربعاء المقبل 31 مايو الجاري ستكون، بحضور اللواء أشرف الداودي محافظ قنا والمهندس محمد عبد الكريم رئيس هيئة التنمية الصناعية على مستوى الجمهورية والمهندس أشرف رشاد الشريف زعيم الأغلبية بمجلس النواب الأمين العام لحزب مستقبل وطن وأعضاء مجلس النواب والشيوخ وقيادات حزب مستقبل وطن بمحافظة قنا.