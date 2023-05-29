الإثنين 29 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تسليم عقود تمويل لمشروعات تنموية صغيرة بأكثر من 3.7 مليون جنيه ببني سويف

الاحتفالية
الاحتفالية

شهد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، احتفالية نظمتها جمعية الأورمان وبالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة ومديرية التضامن، وتحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي لتسليم عقود تمويل لمشروعات تنموية صغيرة، ضمن مبادرة التمكين الاقتصادي للفئات الأولى بالرعاية.

جاء ذلك بحضور الدكتورة سيمون ناظر التحالف الوطني للعمل الأهلي، ومحمد مطر مؤسسة حياة كريمة، العقيد مدحت زكريا مدير المؤسسة ببني سويف، الدكتور محمد جبر منسق عام حياة كريمة ببني سويف، وأمل عزوز وكيل وزارة التضامن، وإمام إحمد مدير مشروعات  جمعية الأورمان ببني سويف.

وخلال الاحتفالية التي أقيمت بنادي الإدارة المحلية، سلم المحافظ عقود تمويل لمشروعات تنموية صغيرة لعدد 100 مستفيداُ بقيمة بإجمالي مبلغ مليون جنيهاً، بواقع 30 ألف جنيهاً لكل مستفيد "منها  15 ألف منحة  كقرض حسن لا يُسترد"، بجانب تسليم عقود أكشاك صغيرة لعدد 18 مستفيدا بإجمالي 720 ألف جنيها شاملة جسم الكشك وثلاجة وعداد كهرباء وبضاعة بقيمة 10 آلأف جنيهاً لكل كشك، مقدمة من جمعية الأورمان، بإشراف وتنسيق من التضامن، وتحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

وقدم محافظ بني سويف التهنئة  للمستفيدين، مؤكداً على أهمية الاتجاه نحو المشروعات الصغيرة والمتوسطة خاصة في مجالات الإنتاج المتنوعة، لما توفره من فرص عمل ودعم للاقتصاد القومي،لاسيما مع دعم الحكومة هذا التوجه من خلال العديد من البرامج والأنشطة والتعاون مع مؤسسات المجتمع المدنى والتي أثمرت عن زيادة فى الإقبال على المشروعات الصغيرة.وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لتشجيع ودعم قطاع  المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لدفع وتنمية وتشجيع إقامة المشروعات والعمل على زيادة الإنتاج وخلق المزيد من فرص العمل للشباب.

وأثنى محافظ بني سويف على الدور الحيوي للمجتمع المدني في معاونة أجهزة ومؤسسات الدولة لأداء دورها والوفاء بما يجب عليها تجاه قطاعات هامة من المجتمع، وتوفير الحماية وتحقيق العدالة الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجاً.

 

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التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف المشروعات الصغيرة والمتوسطة بني سويف جمعية الأورمان

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