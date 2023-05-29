الإثنين 29 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

علاج الإدمان: إنشاء مشروعات للمتعافين بـ6 ملايين جنيه

علاج الإدمان
علاج الإدمان

وجهت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، باستمرار توفير التمويل اللازم لدعم مشروعات صغيرة للمتعافين من تعاطي المخدرات من خلال مبادرة "بداية جديدة" لإقراض المتعافين من تعاطى وإدمان المواد المخدرة، لإنشاء مشروعات صغيرة تساعدهم على العودة إلى العمل والإنتاج مرة أخرى وتمكينهم من إيجاد مصدر رزق لهم يعينهم على أعباء الحياة ويساعدهم في الإنفاق على أسرهم، حيث بلغ إجمالي قيمة القروض التي تم توفيرها لإنشاء مشروعات صغيرة للمتعافين من بنك ناصر الاجتماعي ما يقرب من 6 ملايين جنيه حتى الآن.

ويستمر صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، برئاسة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة الصندوق، في تنفيذ دورات للتدريب المهني لمتعافي الخط الساخن "16023 "على حرف مهنية تحتاجها سوق العمل مثل "صيانة أجهزة التبريد والتكييف بجانب أيضًا تدريب المتعافين داخل ورش التدريب بمراكز العزيمة التابعة للصندوق على حرف مهنية مثل أعمال النجارة والموبيليا ضمن برنامج العلاج بالعمل، وأنه تم تدريب ما يقرب من 12350 متعافي من الإدمان على حرف مهنية حتى الآن.

مبادرة بداية جديدة

هي مبادرة لإقراض المتعافين من مرض تعاطى وإدمان المواد المخدرة التابعين للخط الساخن بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي وبدعم من بنك ناصر الاجتماعي لإنشاء مشروعات صغيرة تساعدهم على العودة إلى العمل والإنتاج مرة أخرى، وتمكينهم من إيجاد مصدر رزق يعينهم على أعباء الحياة ويساعدهم فى الإنفاق على أسرهم وذويهم.

المعايير والضوابط الخاصة بالمبادرة:
1- ضرورة أن يكون المتعافي منتظمًا فى حضور البرنامج العلاجي الفردي والجماعي.

2- أن يكون المتعافي متوقفًا عن التعاطي مدة لا تقل عن 10 أشهر.

3- ألا يكون المتقدم لطلب الحصول على القرض له سوابق إجرامية أو قانونية تعوقه عن الحصول على القرض.

4- ألا يكون المتعافي لديه أمراض عقلية مصاحبة للإدمان (تشخيص مزدوج).

5- أن تكون سن المتقدم للحصول على القرض لا تقل عن 21 عامًا.

 

إدمان المواد المخدرة الإدمان والتعاطي التبريد والتكييف التضامن الاجتماعي العودة إلى العمل الخط الساخن

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