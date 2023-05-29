الإثنين 29 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حريق ضخم يلتهم مبنى من 7 طوابق بمدينة 15 مايو

حريق
حريق

نشب حريق ضخم، منذ قليل، فى مبنى مكون من 7 طوابق بمدينة 15 مايو، وهرعت قوات الحماية المدنية بالقاهرة لإخماده.

وتلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بمديرية أمن القاهرة بلاغا بنشوب حريق داخل مبنى مكون من 7 طوابق بمدينة 15 مايو. 

 وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بـ10 سيارات إطفاء، وبالفحص تبين أن الحريق نشب داخل المبنى بالكامل، وجرى فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلي المجاورات، وتم فصل الكهرباء والغاز بمحيط المبنى المشتعل ويكافح رجال الإطفاء لإخماده.

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