الإثنين 29 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

البابا تواضروس يستقبل ممثلي وسائل الإعلام القبطية

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم، في المقر البابوي بالقاهرة، عددًا من ممثلي وسائل الإعلام القبطية، المقروءة والمرئية والإلكترونية.

وهنأ الحاضرون البابا بنجاح زيارته للڤاتيكان والزيارات الرعوية، للإيبارشيات القبطية في تورينو وروما، وميلانو، والنمسا.

فيما رحب البابا بهم وألقى كلمة قصيرة أكد خلالها على سعادته بزيارة الڤاتيكان التي جاءت بناءًا على دعوة من جانب الكنيسة الكاثوليكية؛ للاحتفال باليوبيل الذهبي؛ لعودة العلاقات بين الكنيستَيْن بزيارة المتنيح البابا شنودة للڤاتيكان عام ١٩٧٣.

 وأضاف أن الزيارة كانت ناجحة وأن بركة شهداء ليبيا الذين اصطحب وفد كنيستنا أجزاءً من متعلقاتهم ليهديها إلى كنيسة روما كانت ترافق الزيارة، وقدم قداسته ملخصًا لرحلته التي تضمنت زيارة الڤاتيكان بفعالياتها المتعددة، ثم الزيارات الرعوية في إيطاليا والنمسا وخضوعه لفحوصات دورية في النمسا للاطمئنان على صحته مؤكدًا أن نتائجها جاءت مطمئنةً.

كما أجاب بعد ذلك الأسئلة التي قدمها المشاركون  في اللقاء، والتي دارت حول ملامح من زيارة قداسته إلى الڤاتيكان ثم الزيارات الرعوية، مؤكدًا على العمل بالمبدأ الإنجيلي "المَحَبَّةُ لَا تَسقُطُ أَبَدًا" موجهًا النصح للحاضرين بالقراءة المتأنية للأصحاح ١٣ من رسالة القديس بولس الثانية إلى أهل كورنثوس الذي يسمى "أنشودة المحبة"، وطلب منهم الحرص على توضيح الحقائق مع الحفاظ على عفة اللسان عملًا بالمبدأ الكتابي "نُشتَمُ فنُبارِكُ".

جانب من اللقاء

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