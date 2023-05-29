الإثنين 29 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

سوريا تحتفل بذكرى يوم قوى الأمن الداخلي في الحسكة

سوريا
سوريا

أقامت قيادة شرطة محافظة الحسكة في سوريا، اليوم، احتفالاً بمناسبة الذكرى الثامنة والسبعين ليوم قوى الأمن الداخلي الذي يوافق 29 مايو، وتضمن الحفل الذي أقيم في سرية حفظ الأمن والنظام بحي المريديان تكريم عدد من أسر الشهداء والجرحى.

وفي كلمة له خلال الحفل أكد محافظ الحسكة الدكتور لؤي صيوح أن تضحيات حامية البرلمان السوري في سبيل علم الوطن قبل 78 عاماً، ما تزال نبراساً ومنارة يفخر بها أبناء الوطن وتكرس لنهج وطني نعيشه اليوم، ويظهر جلياً من خلال التضحيات التي يقدمها بواسل الجيش العربي السوري وقوى الأمن الداخلي الذين يقفون في خندق واحد لمحاربة الإرهاب.

من جانبه أشار أمين فرع الحسكة لحزب البعث العربي الاشتراكي المهندس تركي عزيز حسن إلى أن دماء الشهداء والتضحيات التي يقدمها الجيش العربي السوري، وقوى الأمن الداخلي والقوى الرديفة تصنع الانتصارات على الإرهاب، وهو ما أسس له نضال شعبنا ضد الاستعمار في العصر الحديث فكانت تضحيات حامية البرلمان التي رفضت الانصياع لإرادة المحتل الفرنسي جوهرة في سلسلة النضال الوطني الذي حقق الاستقلال وحافظ على وحدة سورية.

سوريا الأمن الداخلي حفظ الأمن الشهداء

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