الإثنين 29 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

«ملك الأرقام القياسية».. إنجازات محمد صلاح مع ليفربول في موسم 2022-2023

محمد صلاح
محمد صلاح

يقول المؤلف الأمريكي ديل كارنيجي «لا يمكن تحقيق النجاح إلا إذا أحببت ما تقوم به»، هذا تحديدًا ما يفعله نجمنا المصري محمد صلاح، المحترف ضمن صفوف ليفربول الإنجليزي، الذي يواصل تألقه للموسم السادس على التوالي مع الريدز.

ورغم معاناة ليفربول في الموسم الحالي، إلا أن محمد صلاح ساهم في إنهاء الموسم بتواجد الريدز في المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 67 نقطة، والمؤهل إلى بطولة الدوري الأوروبي في الموسم الجديد 2023-2024.

 ماذا قدم محمد صلاح مع ليفربول في موسم 2022-2023؟

- خاض محمد صلاح 51 مباراة مع ليفربول في جميع البطولات، منهم 38 مباراة في بطولة الدوري الإنجليزي خلال الموسم الحالي 2022-2023.

- بدأ جميع المباريات أساسيًا، ما عدا مباراة واحدة فقط كانت أمام تشيسي والمؤجلة من الجولة الثامنة، التي أقيمت يوم 4 أبريل 2023، وانتهت بالتعادل السلبي.

- خلال المباريات، سجل محمد صلاح 30 هدفًا فى جميع البطولات منهم 19 هدفًا في الدوري و11 هدفا فى باقى البطولات

- وكانت أول أهداف محمد صلاح في مرمى فولهام، ضمن منافسات الجولة الأولى، والتي انتهت بالتعادل بنتيجة 2-2.

- وكانت أول تمريرة حاسمة لـ صلاح أمام نيوكاسل يونايتد، ضمن منافسات الجولة الخامسة، حيث صنع هدفي الفوز 2-1.

- بينما كانت آخر أهداف محمد صلاح في مرمى برينتفورد، ضمن منافسات الجولة الخامسة والثلاثين، والتي انتهت بفوز الريدز بهدف نظيف.

- وكانت آخر تمريرة حاسمة لـ صلاح أمام ساوثهامبتون، ضمن منافسات الجولة الثلاثين والأخيرة، والتي انتهت بالتعادل بنتيجة 4-4.

 

• إنجازات محمد صلاح مع ليفربول في موسم 2022-2023

- سجل محمد صلاح أكثر من 30 هدفًا للموسم الرابع مع ليفربول، (موسم 2017-2018 سجل 44 هدفًا)، (موسم 2020-2021 سجل 31 هدفًا)، (موسم 2021-2022 سجل 31 هدفًا).

- أصبح هدّاف ليفربول التاريخي في الدوري الإنجليزي متفوقًا على روبي فاولر، بعدما سجل هدفه الـ129 أمام مانشستر يونايتد، بينما أنهى الموسم بتسجيل 137 هدفًا.

- تواجد في المركز الخامس في قائمة ترتيب الهدافين التاريخيين لليفربول برصيد 186 هدفًا، عندما سجل آخر أهدافه في مرمى برينتفورد، ليُعادل إنجاز الأسطورة ستيفن جيرارد.

- تمكّن محمد صلاح من معادلة إنجاز الإيفواري ديديه دروجبا كأكثر اللاعبين الأفارقة تسجيلًا للأهداف في دوري أبطال أوروبا، برصيد 44 هدفًا لكل منهما.

- أصبح صلاح هدّاف ليفربول التاريخي في جميع بطولات أوروبا برصيد 42 هدفًا، متفوقًا على ستيفن جيرارد.

- يُعد محمد صلاح أكثر لاعب صناعة للأهداف في ليفربول في دوري أبطال أوروبا، برصيد 13 تمريرة حاسمة.

محمد صلاح صلاح ليفربول الدورى الانجليزى الدوري الاوروبي

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