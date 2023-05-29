تفاصيل جلسة كولر مع لاعبى الأهلى قبل مواجهة سيراميكا فى الدورى

عقد السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول بنادي الأهلي، جلسة مع اللاعبين قبل ساعات من مواجهة سيراميكا كليوباترا مساء اليوم على استاد القاهرة ضمن مبارياته المؤجلة من الجولة الـ27 من عمر مسابقة الدوري.

وأكد مارسيل كولر، خلال جلسته مع لاعبي الفريق، على أهمية مواصلة الانتصارات التي تقرب الفريق من حسم اللقب المحلي الغائب عن النادي منذ موسمين، وأيضًا لزيادة الدافع والحافز المعنوي قبل مواجهة الوداد المغربي.

وشدد السويسري علي ضرورة الحذر وعدم الاستهتار من المنافس وعدم النظر إلى نتائجه المحلية، وأن دوافع لاعبي سيراميكا ستكون كبيرة في ظل تغيير الجهاز الفني وتعيين حلمى طولان مدربًا للفريق، وكل لاعب سيبذل قصارى جهده لنيل ثقة مدربه خلال اللقاء.

وأكد كولر، خلال حديثه، أنه سعيد بمستوى بعض اللاعبين الذين لديهم إصرار في إثبات الذات ومحاولة الحصول على الفرصة بشكل كامل، مشيرًا إلى مشاركة برونوسافيو في اللقاء الأخير بداية لتصحيح مساره.

تشكيل الأهلى المتوقع أمام سيراميكا كليوباترا فى الدورى

من جانبه استقر السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، على تشكيل فريقه الذي سيخوض به اللقاء، المكون من..

مصطفى شوبير في حراسة المرمي، ورباعي الدفاع علي معلول ومحمد عبدالمنعم ومحمود متولي ومحمد هاني، وفي خط وسط الملعب آليو ديانج وعمرو السولية ومروان عطية وأحمد عبدالقادر وبيرسي تاو، وفي خط الهجوم محمود كهربا.

ويلتقي الأهلي مع سيراميكا كليوباترا في التاسعة والنصف مساء اليوم على استاد القاهرة والمؤجلة من الجولة السابعة والعشرين لبطولة الدوري.

ويتصدر الأهلي مسابقة الدوري الممتاز برصيد ٥٩ نقطة من إجمالي ٢٣ مباراة خاضها في المسابقة.