ممثل الأزهر بمؤتمر «الأسقفية»: عمارة الكون والحفاظ عليه فريضة دينية

ألقى الشيخ الدكتور نظير عياد، أمين عام مجمع البحوث الإسلامية، وممثل الشيخ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، كلمة خلال مشاركته بمؤتمر دور القادة الدينيين في الحفاظ على البيئة، والذى ينظمه المركز المسيحى الإسلامى للتفاهم والشراكة، بكاتدرائية جميع القديسين الأسقفية بالزمالك.

وقال: أنقل لكم تحيات شيخ الأزهر الشريف، والشيخ محمد عبد الرحمن الدوينى، ونسأل الله أن يحقق الأهداف المرجوة للمؤتمر، فقد خلق الله الإنسان لعمارة الكون وهو فريضة دينية، لذلك يشعر الإنسان بمزيد من الحزن والأسى وينظر من حوله فيجد هذا الاختلال في عناصر الكون.

وأضاف: الإنسان يقف حائرًا عاجزًا عما آلت إليه البيئة والذى أدى الى كثير من الدمار، فتلاشت كثير من البيئة كاختفاء البحار وجفاف الأنهار فى مشهد مخيف يشعرك وكأنك على مشارف انتهاء العالم، ورغم هذه الكوارث إلا أن الأمل مازال موجود فنحن نلتقي هنا اليوم لبيان موقف رجال الدين، فعلماء الإسلام لديهم إرث ديني يمكنهم من المشاركة الفعالة في الحفاظ على البيئة والتعامل الرشيد معها.

واختتم: لا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، ولا تقطعوا نخلًا ولا شجرة، ودعونا نترك أرضًا صالحة لأولادنا ونحمى الأرض التى نعيش عليها.

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