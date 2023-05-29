حبس عاطلين تخصصا في سرقة الهواتف المحمولة بمدينة نصر

قررت نيابة مدينة نصر اليوم حبس عاطلين، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لقيامهما بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة الهواتف المحمولة بأسلوب الخطف.

وأقر المتهمون أمام جهات التحقيق بارتكاب 4 وقائع بذات الأسلوب، وطالبت النيابة بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهمين.

كانت بداية الواقعة، عندما ورد بلاغا لقسم شرطة مدينة نصر تفيد بسرقة الهواتف المحمولة من المواطنين، وباجراء التحريات الأمنية اللازمة تم تحديد هوية المتهمين وضبطهم ،وأقرا بارتكاب الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة التحقيق.