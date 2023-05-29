أبرزها إلغاء البوفيه المجانى.. خطة "النقل" لترشيد النفقات والحفاظ على الميزانية

أعلنت وزارة النقل عن تقليل المصروفات الخاصة بها لترشيد النفقات والحفاظ على ميزانية الوزارة، خاصة في ظل الظروف التي تمر بها مصر.

وعلمت وزارة النقل على تقليل تكلفة المؤتمرات التي كانت تعقد من قبل في ديوان عام الوزارة، وكذلك المؤتمرات الخارجية، حيث اقتصرت على الاجتماعات الخاصة بالوزير والمسؤولين فقط، بالإضافة إلى ذلك تم إيقاف البوفيه المجاني بالوزارة، حيث يقوم كل فرد داخل الوزارة بتحمل تكاليف المشروبات الخاصة به.

كما أعلنت “النقل” عن إيقاف بعض الجولات الصحفية وأصبحت مقتصرة فقط على جولات الوزير والمسؤولين، وتم حظر الصرف على الاشتراكات في المؤتمرات الداخلية والخارجية دون الحصول على موافقة مسبقة، لتحديد أهمية تنفيذ المشروعات، حيث تتم دراسة الجدوى بشكل متكرر لتحديد أهمية المشروع ومدى تأثيره على الموازنة العامة، وفي حال عدم جدواه اقتصاديًا يتم إلغاء تنفيذه، كما حدث في مشروع مترو الإسكندرية الذي لم يتم تنفيذه لعدم جدواه اقتصاديًا، كما تم إلغاء مشروع امتداد مترو الأنفاق بالخط الأول للمترو من شبرا الخيمة حتى شبين القناطر لعدم جدواه اقتصاديًا، وتم استبداله بخط سكة حديد.