الإثنين 29 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رئيس مياه أسيوط يتفقد محطة رفع صرف صحي قرية النواورة بمركز البداري تمهيدا للاستلام

جانب من الجولة
جانب من الجولة

تفقد المهندس على الشرقاوي  رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي باسيوط والوادي الجديد محطة رفع صرف صحي قرية النواورة بمركز البداري، ضمن مشروع الصرف الصحي المتكامل لمركزي البداري وساحل سليم وذلك لمتابعة المشروع تمهيدا للاستلام وتشغيل المشروع بكامل طاقته وفقًا لكافة الاشتراطات الفنية.

وقام رئيس الشركة  بتفقد أقسام المحطة وتابع سير العمل بأقسامها وأحواض الترسيب واستمع   لمراحل أخذ العينات وتحليلها والتأكد من سلامتها ومطابقتها للمواصفات القياسية وأعمال التطوير والتجديد التي ستتم لتغذية المنطقة التابعة لها.

وأكد الشرقاوي على استمرار المتابعة والزيارات الميدانية لمواقع العمل لتذليل العقبات لنهو واستكمال مشاريع مياه الشرب والصرف الصحي ومحطات المعالجة التي يجري تنفيذها بمراكز المحافظة وذلك لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والنهوض بالمرافق ومشروعات البنية الأساسية ضمن خطة الدولة لتنمية الصعيد ودعم المشروعات التنموية في كافة القطاعات وخاصة بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي و الذي توليه الدولة اهتمامًا كبيرًا ضمن خطة التنمية المستدامة.

وأعلنت في وقت سابق شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط والوادى الجديد عن استعداداتها لمواجهة عدم استقرار الأحوال الجوية وتوقع حدوث عواصف وأتربة وتقلبات فى الجو واتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة لمواجهة سوء الأحوال الجوية، واتخاذ الإجراءات اللازمة فى حالة أى طوارئ.

وصرح المهندس على الشرقاوي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة انه تم وضع خطة لإدارة الأزمة وتأمين محطات المياه والصرف الصحي، و التأكيد على توافر المولد الاحتياطى (الديزل) و كفاءته و قدرته على استيعاب و تشغيل المحطة حال انقطاع التيار الكهربائى،  أو حدوث أى أخطار قد تؤثر على سلامة العاملين أو تعرقل سير الحياة بطبيعتها.

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أسيوط والوادي الجديد استعداداتها الاشتراطات الفنية التنمية المستدامة الخدمات المقدمة للمواطنين الشرب والصرف الصحي الصرف الصحي بأسيوط العضو المنتدب للشركة المهندس على الشرقاوي المشروعات التنموية انقطاع التيار الكهربائي بأسيوط والوادي الجديد تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين دعم المشروعات التنموية رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

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