الإثنين 29 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رئيس شركة مياه دمياط يتابع مشروعات الصرف الصحي المستدام

جانب من الحدث
جانب من الحدث

استقبل اللواء المهندس أحمد ماهر شاهين، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بدمياط، وفدًا من البنك الدولي والبنك الآسيوي، ووزارة الإسكان، واستشاري وزارة الإسكان، لمتابعة الأعمال الجارية في مشروعات الصرف الصحي ببرنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة والقائم على النتائج "SRSSP"، والممول من البنك الدولي والبنك الآسيوي، ويهدف إلى زيادة مد خدمات الصرف الصحي ورفع كفاءة البنية التحتية، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، شاملًا تنفيذ تلك الأعمال في القرى والتوابع بالمحافظات المستهدفة، بالإضافة إلى تحسين أداء شركات مياه الشرب والصرف الصحي، مما يضمن استدامة جودة الخدمات وتعظيم الاستفادة من الاستثمارات التي يتم ضخها في البرنامج.

وتم تفقد مشروع محطة معالجة الناصرية الجاري تنفيذها بطاقة تصميمية 7000 م3/يوم، شبكات انحدار وخطوط طرد، ومحطتي رفع العزازمة والجندي، وشبكات انحدار وخطوط طرد، ومحطتي رفع حجاجة وكرم ورزوق.

وأكد "شاهين" على ضرورة الالتزام بتعليمات السلامة والصحة المهنية، والالتزام بالجدول الزمني، وأهمية دور المشاركة المجتمعية.

مياه دمياط دمياط محافظ دمياط محافظة دمياط الصرف الصحي

الأكثر قراءة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة كفر الشيخ 2023 الترم الثانى برقم الجلوس

رابط بوابة أسوان التعليمية نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 الترم الثانى

مصدر بتعليم القاهرة: نتيجة الشهادة الإعدادية أمام المحافظ خلال ساعات

الأن.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بأسوان 2023 برقم الجلوس فقط عبر الدستور

موعد إعلان قائمة أوائل الشهادة الاعدادية محافظة الدقهلية 2023 ورابط النتيجة

عبر الدستور.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية أسوان 2023 برقم الجلوس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.كريمة الحفناوى

قانون العمل.. والعدالة الاجتماعية

خالد حريب

الحوار الوطنى.. طموحات بلا أسقف

يحيى عسكر

تحديات الجمهورية الجديدة.. الموهبة أولًا

حسين دعسة

أردوغان حسم الانتخابات الرئاسية بغالبية.. فهل تخسر تركيا المستقبل؟

رشا عبدالمنعم

«72 طريقة للقضاء على حب الشباب»

محمود خليل

التخدير بـ«الكلمة المقدسة»

وائل لطفي

بدائل قناة السويس.. التحدى والوهم

جمال-أسعد

الحوار والأحزاب السياسية

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

قوات الاحتلال تقتحم مدرسة فى رام الله

أجندة أردوغان.. كيف سيتحرك الرئيس التركى حيال إسرائيل فى ولايته الجديدة؟

قاعدة جوية لـ"حزب الله".. هجمات جوية منسوبة لإسرائيل تستهدف دمشق