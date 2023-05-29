رئيس شركة مياه دمياط يتابع مشروعات الصرف الصحي المستدام

استقبل اللواء المهندس أحمد ماهر شاهين، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بدمياط، وفدًا من البنك الدولي والبنك الآسيوي، ووزارة الإسكان، واستشاري وزارة الإسكان، لمتابعة الأعمال الجارية في مشروعات الصرف الصحي ببرنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة والقائم على النتائج "SRSSP"، والممول من البنك الدولي والبنك الآسيوي، ويهدف إلى زيادة مد خدمات الصرف الصحي ورفع كفاءة البنية التحتية، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، شاملًا تنفيذ تلك الأعمال في القرى والتوابع بالمحافظات المستهدفة، بالإضافة إلى تحسين أداء شركات مياه الشرب والصرف الصحي، مما يضمن استدامة جودة الخدمات وتعظيم الاستفادة من الاستثمارات التي يتم ضخها في البرنامج.

وتم تفقد مشروع محطة معالجة الناصرية الجاري تنفيذها بطاقة تصميمية 7000 م3/يوم، شبكات انحدار وخطوط طرد، ومحطتي رفع العزازمة والجندي، وشبكات انحدار وخطوط طرد، ومحطتي رفع حجاجة وكرم ورزوق.

وأكد "شاهين" على ضرورة الالتزام بتعليمات السلامة والصحة المهنية، والالتزام بالجدول الزمني، وأهمية دور المشاركة المجتمعية.