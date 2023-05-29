محافظ أسيوط: تنفيذ مشروع صرف صحي العقال البحري بـ70 مليون جنيه

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، أعمال تنفيذ مشروع الصرف الصحي بقريتي العقال البحري ومنشأة البداري بتكلفة إجمالية بلغت 70 مليون جنيه وبنسبة تنفيذ تعدت 97% للشبكات ضمن مشروع الصرف الصحي المتكامل لقرى "العقال البحري والعقال القبلي ومنشأة البداري" التي تنفذها الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بمركز البداري.

كما تفقد أعمال تنفيذ مشروع محطة رفع صرف صحي قرية نجع جزيرة قاو بمركز البدارى والتي تقوم شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط بتنفيذها وذلك ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" تمهيدًا لتسليمها وشغيلها خلال الأيام القادمة ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والمشروع القومي لتطوير الريف المصري لتوصيل خدمات الصرف الصحي للقري الأكثر احتياجًا والتوسع في المشروعات التنموية والخدمية بقرى ومراكز المحافظة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتنفيذًا لخطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030م.

رافقه خلال الجولة النائبة نشوى رائف عضو مجلس النواب والمهندس ناجح عبدالرحمن رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والمهندس علي الشرقاوي رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والمهندس صابر عبد الرؤوف مدير تنفيذ الأعمال بالجهاز والمهندسة وفاء أحمد سيد مدير تنفيذ الأعمال بالجهاز ومحمد حسن رئيس مركز ومدينة البداري وأسامة سحيم رئيس مركز ومدينة ساحل سليم وبعض مهندسي الشركات المنفذة للمشروع.

وتفقد قام محافظ أسيوط ومرافقوه الأعمال التي يجرى تنفيذها بمشروع الصرف الصحي وتوصيل شبكات الصرف والخطوط الرئيسية بالقرية واستمع إلى شرح من المهندس ناجح عبدالرحمن لمراحل تنفيذ المشروع ونسب التنفيذ التي تعدت 97% من الشبكات وجاري استكمال باقي الأعمال والتقى المحافظ بالعاملين بالمشروع وحثهم على بذل المزيد من الجهد لنهو الأعمال في توقيتاتها كما قام المهندس المشرف على المشروع بشرح الموقف التنفيذى للأعمال ومراحل المشروع التي يجرى تنفيذها للشباب المشارك في الجولة.



كما تفقد المحافظ ومسئولي شركة مياه الشرب والصرف الصحي محطة رفع قرية نجع جزيرة قاو النواورة بمركز البداري ضمن مشروعات مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة" والتي سيتم تسليمها للشركة خلال أيام تمهيدًا لتشغيلها ضمن مشروع صرف صحي قرية النواورة.



وأشار محافظ أسيوط إلى إنه يجرى تنفيذ خطة المحافظة المتكاملة لتوصيل الصرف الصحي لجميع القرى والنجوع لافتًا إلى إنه يجرى تنفيذ 153 مشروع صرف صحي منها 144 محطة رفع وعدد 9 محطات معالجة بتكلفة 15 مليار جنيه ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة والمشروع القومي لتطوير الريف المصري والذي يستهدف إحداث تطوير شامل لكافة القطاعات الخدمية بالقرى وتقديم خدمات أفضل للمواطنين وتحقيق تنمية حقيقية غير مسبوقة على أرض الواقع بإستثمارات عملاقة خاصة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجًا مشيرًا إلى أن نسب تنفيذ مشروعات الصرف الصحي وصلت إلي نسب مرضية وذلك في إطار حرص المحافظة علي النهوض بمستوي الخدمات المقدمة وتطبيق مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة.



وأضاف محافظ أسيوط انه يتابع بصفة مستمرة أعمال تنفذ المشروعات بالقرى والنجوع سواء عن طريق الجولات الميدانية أو عن طريق عقد الاجتماعات للتأكد من نسب التنفيذ ومراحل العمل وتوجيه رؤساء المراكز والقرى وقيادات المحافظة بالنزول إلى أرض الواقع للمرور على المشروعات حتى الانتهاء من الأعمال للتأكد من كونها تتم طبقًا للمواصفات والمعايير الفنية المقررة وإزالة المعوقات في حالة حدوثها لافتًا إلى أن المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة" يستهدف 7 مراكز بالمحافظة خلال مرحلته الجديدة بإجمالي 149 قرية و894 تابع بإجمالي عدد مشروعات 2000 مشروع حتى الآن بتكلفة إجمالية 44 مليار جنيه ويتولى جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية بعدد 4 مراكز هي "ساحل سليم وأبوتيج وأبنوب والفتح" ويتولى جهاز تعمير الوادى الجديد تنفيذ المشروعات بمركزى "منفلوط وديروط" ويتولى جهاز تعمير جنوب الصعيد تنفيذ المشروعات بمركز صدفا ويتضمن تطوير شامل للبنية الأساسية والخدمات الاجتماعية والأوضاع الاقتصادية فضلًا عن تحسين أوضاع الفئات الأولي بالرعاية بتلك القرى والنجوع.

جانب من الجولة

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