بعد موافقة النواب عليه نهائيا.. أبرز 7 تعديلات على ضرائب دخل الشركات والمستثمرين

وافق مجلس النواب نهائيًا، اليوم، خلال جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 وبتعديل بعض أحكام القانون رقم 182 لسنة 2020 بإلغاء الإعفاء المقرر على عوائد أذون الخزانة والسندات أو الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل في هذه الأذون والسندات من الضريبة على الدخل.

وفي التقرير التالي يرصد “الدستور” أبرز التعديلات الواردة على القانون فيما يتعلق بمعاملات الشركات والمستثمرين، وتضمنت ما يلي: