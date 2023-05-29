استغاثات عبر "فيسبوك".. ضبط أب يعذب ابنته فى الزاوية الحمراء

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، عن ملابسات تداول منشور على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، يتضمن تعرض طفلة للتعذيب من قبل والدها بالقاهرة.

بالفحص ومن خلال التعامل الفني، أمكن تحديد الطفلة وتبين أنها مقيمة بدائرة قسم شرطة الزاوية بالقاهرة مصابة بكدمات متفرقة بالجسم "تم إسعافها بأحد المستشفيات"،.

وبسؤالها أوضحت قيام والدها بمداومة التعدي عليها بالضرب بالأيدي "نتجت عن ذلك إصابتها المنوه عنها"، وباستدعاء والدها ومواجهته قرر بارتكابه الواقعة بقصد تأديبها، مدعياً قيامها بسرقة مبالغ مالية منه دون علمه، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.