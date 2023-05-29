الإثنين 29 مايو 2023
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"إكسترا نيوز" تبرز جهود الارتقاء بالتعليم العالي والبحث العلمي (فيديو)

وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي والبحث العلمي أيمن عاشور

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم، تقريرًا عن جهود الارتقاء بالتعليم العالي والبحث العلمي.

جهود الارتقاء بالتعليم العالي والبحث العلمي: 

تقدمت مصر 13 مركزًا بمؤشر سيجما للنشر العلمي منذ صدوره.

تحتل مصر المركز الـ 24 لعام 2022 مقارنة بالمركز الـ 37 عام 1996.

تقدمت مصر 14 مركزًا بمؤشر جودة التعليم الصادر عن us news.

تحتل مصر المركز الـ 37 لعام 2022 مقارنة بالمركز الـ 51 في 2019.

تقدمت مصر 41 مركزًا بمؤشر قدرة النظام التعليمي على تلبية الاحتياجات.

تحتل مصر المركز الـ 67 لعام 2021 مقارنة بالمركز 108 عام 2019.

تقدمت مصر 10 مراكز بمؤشر الابتكار العالمي.

تحتل مصر المركز 89 لعام 2022 مقارنة بالمركز 99 لعام 2014.

إدراج 49 جامعة مصرية ضمن تصنيف سيجما الإسباني لعام 2023.

التعليم العالي البحث العلمي التعليم العالي والبحث العلمي جهود الارتقاء الارتقاء بالتعليم اكسترا نيوز

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