وزارة الزراعة: أفرجنا عن 5 ملايين طن ذرة صفراء وفول صويا ونتابعها بفرق رصد ميداني

قال الدكتور محمد القرش المتحدث الرسمي باسم وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الوزارة بذلت جهودا كبيرة بالتعاون مع الجهات المعنية لتوفير خامات الأعلاف، وأفرجت عن 5 ملايين طن من الذرة الصفراء وفول الصويا منذ أكتوبر 2022 حتى منتصف مايو 2023.

وأوضح “القرش” في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن وزارة الزراعة اتخذت العديد من الإجراءات لتتبع الكميات التي يتم إفراجها بهدف منع التلاعب وضمان وصول الخامات المستحقة للمربين.

وأشار إلى أن الوزارة تتبع هذه الكميات من خلال فرق التفتيش والرصد الميداني، وكذلك من خلال إجراءات التحليل المخبري والفحص للتأكد من جودة الخامات المستخدمة، وتتخذ الوزارة إجراءات صارمة ضد أي شخص أو جهة يثبت تورطه في التلاعب بكميات الخامات أو تقديم خامات غير مستوفية للمواصفات القياسية.

وأكد أن الوزارة تسعى إلى تحقيق الأمن الغذائي والاستدامة الزراعية، التي تشكل أولويات حكومات العديد من الدول حول العالم، كما أنها تسعى لتحسين جودة الخامات المستخدمة في صناعة الأعلاف، من خلال تشجيع المزارعين والمربين على استخدام الخامات ذات الجودة العالية، وتوفير الدعم والإرشاد لهم في هذا الصدد، كما تدشن مراكزا لتطوير صناعة الأعلاف وتنظم ورش عمل ودورات تدريبية للمهتمين بهذا المجال بهدف تعزيز قدراتهم وتحسين مستوى الإنتاجية والجودة.

وأضاف أن قطاع الإنتاج الداجني شهد حالة من الاستقرار خلال الفترة الحالية، قائلا: “أصبح لدينا اكتفاء بشكل كبير، وفي حال زيادة المعروض يمكن فتح باب التصدير أمام الدواجن المصرية”، مشيرًا إلى وجود عدد كبير من المنشآت في مصر التي أثبتت خلوها من أنفلونزا الطيور وهي جاهزة للتصدير بمعايير مطابقة لسلامة الغذاء الخارجية وأن مصر تصدر الآن كتاكيت وبيض مائدة وبيض تفريخ.

واختتم أن الوزارة طبقت الزراعة التعاقدية لخامات الأعلاف لتشجع المزارعين على زيادة الإنتاجية، وتعتبر إحدى الاستراتيجيات التي يمكن استخدامها لتعزيز الإنتاج الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي في الدولة، ولضمان توفير السوق والأسعار المناسبة، كما تساعد في تحسين مستوى دخل المزارعين ومعيشتهم، وفي الوقت نفسه توفر الأمن الغذائي.