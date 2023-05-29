الإثنين 29 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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حزب العدالة والتنمية يتحدث لـ“القاهرة الإخبارية” عن التحديات التي تواجه تركيا (فيديو)

هارون أرمجان عضو
هارون أرمجان عضو المجلس الأعلى

تحدث هارون أرمجان عضو المجلس الأعلى لصنع القرار بحزب العدالة والتنمية، عن التحديات التي تشهدها تركيا والمشروعات التي تم إطلاقها في البلاد في عهد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وأشار في حوار خاص على قناة القاهرة الإخبارية، إلى أن هناك تحديات كبيرة ليس فقط على تركيا وإنما على الاقتصاد العالمي من جائحة كورونا مرورًا بالحرب الروسية الأوكرانية انتهاءً بأسعار الطاقة التي أثرت على تركيا وكذلك على الدول الأوروبية والولايات المتحدة وبريطانيا، فيما تم وضع بعض السياسات التي تشجع الاستثمار ولهذا نستمر في هذه الجهود والإجراءات.

وأضاف أنه تم إطلاق وتدشين لأول مرة في تاريخ تركيا محطة نووية لإصدار الطاقة من الهيدروجين وعددا من المشروعات الخاصة باستغلال احتياطات الغاز وهو أمر غير مسبوق في تاريخ تركيا، وهناك الكثير من الاستثمارات، ولهذا رأينا انخفاضا في معدل التضخم بنسبة 4 % وتوفير 2 مليون فرصة عمل 2022.

وتابع أن السياسات ستستمر في مساعدة الاقتصاد، ومن المتوقع أن تشهد تركيا المزيد من تحقيق النجاح في خفض التضخم، فعند محادثه الرئيس التركي الشعب في تلك السياسات التي توالت السنوات الماضية والتي عملت بشكل كبير علي نهوض البلاد وخف التضخم الملحوظ يثقون في الرئيس وحزب العدالة والتنمية لمصداقية تلك السياسات وقناعتهم بأنهم معًا قادرون على تحقيق المزيد.

وأكد أن حزب العدالة والتنمية هو الحزب الوحيد والأول الذي يرسي دعائم الاستقرار في البلاد، ولديه تأثير كبير على الاقتصاد وكذلك في الاستثمارات وعدد من المجالات الأخرى، وهم يرغبون في وضع نظام سياسي يضمن الاستقرار السياسي وهذا ما يقبله المواطنون منذ قديم الزمن.

وأردف أننا نستمر في دفع كل الجهود لتناول أي تغييرات في النظام، وكذلك بشأن السياسات، وهناك بعض الوعود للتغيير من قبل بعض الأحزاب، ولكنهم لم يحصلوا على أغلبية الأصوات الداعمة لهم؛ لأننا نرى أهمية الالتزام الذي نرسيه لدعم استقرار البلاد، وكذلك أي سياسيات للاستثمار في البلاد، والحزب يسعي لاستمرار كافة الجهود لتناول أي تغيرات في النظام وكذلك بشأن السياسات هناك بعض الوعود للتغير من قبل بعض الأحزاب ولكنهم لم يحصلوا علي أغلبية الأصوات الداعمة لهم.

واختتم عضو المجلس الأعلى لصنع القرار بحزب العدالة والتنمية، أن الحزب يرى أهمية النظام الذي يرسيه لدعم استقرار البلاد، وكذلك جميع الاستثمارات في البلاد.

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