7 يوليو.. "كايروكي" ودي جي شارك يقدمان حفلاً ضخمًا بالمنارة

يستعد فريق كايروكي لإحياء حفله الجماهيري، الأربعاء المقبل، بمركز المنارة في التجمع الخامس.

وينطلق الحفل بفقرة الدي جي شارك والتي يلهب من خلالها حماسه الجمهور لمدة ساعه، قبل أن يدخل فريق كاريوكي في الـ11 مساءً ويمتد الحفل حتى ساعتين .

من المقرر أن تقدم فرقة "كايروكي" عددا كبيرا من أغانيها المميزة، من بينها "كنت فاكر، ليلى، نعدي الشارع سوا، ساموراي، كل حاجة بتعدي، كان لك معايا، ناس وناس، أنا الصوت، مربوط بأستك، حلمي أنا، هاتلنا بالباقي لبان، بنخاف، غريب في بلاد غريبة، نقطة بيضا، ديناصور، نقطة بيضا 2، إضحك، غمض عينك، ساموراي".

وأطلت كايروكي في حفل جوي أووردز وأدت واحدة من أجمل عروضها المباشرة أمام جمهور من المشاهير وصنّاع الفنّ في العالم العربي والأجنبي.