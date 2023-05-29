الإثنين 29 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

7 يوليو.. "كايروكي" ودي جي شارك يقدمان حفلاً ضخمًا بالمنارة

كاريوكي ودي جي شارك
كاريوكي ودي جي شارك

يستعد فريق كايروكي لإحياء حفله الجماهيري، الأربعاء المقبل، بمركز المنارة في التجمع الخامس.

وينطلق الحفل بفقرة الدي جي شارك والتي يلهب من خلالها حماسه الجمهور لمدة ساعه، قبل أن يدخل فريق كاريوكي في الـ11 مساءً ويمتد الحفل حتى ساعتين .

من المقرر أن تقدم فرقة "كايروكي" عددا كبيرا من أغانيها المميزة، من بينها "كنت فاكر، ليلى، نعدي الشارع سوا، ساموراي، كل حاجة بتعدي، كان لك معايا، ناس وناس، أنا الصوت، مربوط بأستك، حلمي أنا، هاتلنا بالباقي لبان، بنخاف، غريب في بلاد غريبة، نقطة بيضا، ديناصور، نقطة بيضا 2، إضحك، غمض عينك، ساموراي".

وأطلت كايروكي في حفل جوي أووردز وأدت واحدة من أجمل عروضها المباشرة أمام جمهور من المشاهير وصنّاع الفنّ في العالم العربي والأجنبي.

العالم العربي بالتجمع الخامس بأن بلا الموسيقية اما إمام المق المقبل

الأكثر قراءة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة كفر الشيخ 2023 الترم الثانى برقم الجلوس

ننشر أسماء أوائل الشهادة الإعدادية بمحافظة البحيرة 2023 (صور)

بالسلالم الهيدروليكية.. إنقاذ موظفين محاصرين فى حريق جهاز 15 مايو

محافظ القاهرة يشكل لجنة هندسية لفحص مبنى جهاز 15 مايو

موعد إعلان قائمة أوائل الشهادة الاعدادية محافظة الدقهلية 2023 ورابط النتيجة

المنطقة الأزهرية بالشرقية: انتظام أعمال تصحيح الشهادة الإعدادية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.كريمة الحفناوى

قانون العمل.. والعدالة الاجتماعية

خالد حريب

الحوار الوطنى.. طموحات بلا أسقف

يحيى عسكر

تحديات الجمهورية الجديدة.. الموهبة أولًا

حسين دعسة

أردوغان حسم الانتخابات الرئاسية بغالبية.. فهل تخسر تركيا المستقبل؟

رشا عبدالمنعم

«72 طريقة للقضاء على حب الشباب»

محمود خليل

التخدير بـ«الكلمة المقدسة»

وائل لطفي

بدائل قناة السويس.. التحدى والوهم

جمال-أسعد

الحوار والأحزاب السياسية

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

قوات الاحتلال تقتحم مدرسة فى رام الله

أجندة أردوغان.. كيف سيتحرك الرئيس التركى حيال إسرائيل فى ولايته الجديدة؟

قاعدة جوية لـ"حزب الله".. هجمات جوية منسوبة لإسرائيل تستهدف دمشق