الإثنين 29 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

الإعدام شنقا لأب اغتصب ابنته في الشرقية

الإعدام شنقا
الإعدام شنقا

أصدرت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، اليوم، حكمها بالإعدام شنقا للأب المتهم بالتعدي على ابنته الطفلة بنطاق مركز أبوحماد، بعد أن أحالت المحكمة فى جلستها الشهر الماضي أوراق المتهم لفضيلة مفتى الديار المصرية، لاستطلاع الرأي الشرعي فى إعدامه، وحددت جلسة اليوم للنطق بالحكم.

صدر الحكم برئاسة المستشار عبدالباسط محمد إمبابى، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أسامة ربيع، ومحمد سامى بده، وسكرتارية حسن عبدالمجيد وأحمد نصر.

تعود أحداث القضية رقم 5868 لسنة 2022 جنایات ابو حماد، المقيدة برقم 729 لسنة كلى جنوب الزقازيق، عندما قررت نيابة جنوب الزقازيق الكلية، إحالة المتهم سعد ع ال ال، 37 عامًا، نجار، مقيم بإحدى القرى التابعة لدائرة مركز شرطة أبو حماد، محبوسًا إلى المحاكمة الجنائية فى محكمة جنايات الزقازيق؛ لاتهامه بأنه فى غضون شهري نوفمبر وديسمبر من العام قبل الماضي، ومطلع العام الماضي، قد تعدى على ابنته الطفلة، وذلك بغير رضاها، وعاود تكرار ذلك أكثر من مرة فحملت منه سفاحًا على النحو المبين بتقرير الطب الشرعي وعلى النحو المبين فى التحقيقات، وتبين من التحقيقات تطابق تحليل dna للمتهم مع المولود.

وجاء فى أمر الإحالة أن المتهم قد عرض ابنته الطفلة سالفة الذكر للخطر منذ طفولتها، وذلك بأن تسبب فى تعرض أخلاقها وصحتها للخطر مرتكبًا جريمته محل الاتهام السابق بما يُهدد سلامة التنشئة الواجب توافرها لها، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

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