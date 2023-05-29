الإثنين 29 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

طمعان في الأم.. المؤبد لعاطل هتك عرض فتاة وصورها لمساومة والدتها بشبرا الخيمة

المؤبد
المؤبد

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة الدائرة الرابعة، برئاسة المستشار أيمن كمال عرابي رئيس الدائرة، وعضوية المستشارين محمود منير خليل، وأمير المؤمنين حسن حسن، وأمانة سر محمد شهاب، بالسجن المؤبد لعاطل، لاتهامه بخطف فتاة والتعدي عليها وتصويرها بمحل سكنه بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 36163 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، والمقيدة برقم 3653 لسنة 2022 كلى جنوب بنها، أن المتهم "محمد ع ج"، 44 سنة، عاطل، مقيم دائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، خطف بالإكراه المجني عليها "م ح م"، بأن اقتادها عنوة عنها حال ترجلها بدرج العقار بمسكنها، وما أن ظفر بها حتى قام بشل مقاومتها فتمكن بتلك الوسيلة القصرية من الإكراه من اصطحابها إلى محل الواقعة.

وتابع أمر الإحالة، أنه اقترنت تلك الجناية بجناية أخرى أنه فى ذات الزمان والمكان تعدى على المجني عليها بالقوة والتهديد وإذ نفاذا لذلك الغرض أحرز سلاحا أبيضا "مطواة" بغير ترخيص، تالية الوصف، فى مواجهتها مهددا إياها بإنفاذها فى جسدها أن لم تخضع بالانصياع له، وقام بتصويرها بهاتفه الخلوي، وقام بمساومة والدتها لإقامة علاقة غير شرعية معها على النحو المبين بالتحقيقات.

واستطرد أمر الإحالة، أن المتهم انتهك حرمة الحياة الخاصة للمجني عليها بأن قام بالاحتفاظ بالمقطع الفيديو المصور في غير الأحوال المصرح بها قانونا، وبغير رضاها وبطريقة تهدد القيم الأسرية المجتمعية فى المجتمع المصري وذلك على النحو المبين بالتحقيقات، كما أحرز سلاح أبيض "مطواة"، بغير ترخيص وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

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