بيومي فؤاد: "شوجر دادي" خلطة كوميدية رائعة و"شوقي" صاحب أزمة منتصف العمر

أثنى الفنان "بيومي فؤاد" على قصة فيلم «شوجر دادي» الذى يعرض حاليًا بدور السينما ويواصل صدارته لإيرادات شباك التذاكر منذ إطلاقه بدور العرض المصرية، نظرًا للفكرة والحبكة المميزة التى كتبها المؤلف لؤى السيد، معربًا عن سعادته البالغة بتكرار التعاون مع ليلى علوي، والمؤلف لؤي السيد والمخرج محمود كريم بعد نجاحهم معًا في تقديم فيلم «ماما حامل» عام 2021.

وعن أكثر الأشياء التى جذبته لتقديم الفيلم، أكد بيومي لـ"الدستور": "كل عناصر العمل كانت كافية لموافقته على السيناريو دون تردد، خاصة أن الفيلم يناقش مشكلة اجتماعية هامة وهى «أزمة منتصف العمر» بطريقة كوميدية، فقد وجدت نفسي أمام خلطة كوميدية رائعة كتبها المؤلف لؤى السيد بحرفية شديدة وذكاء لمناقشة العديد من القضايا بطريقة سهلة وبسيطة تنتقل للمشاهد الذى يبحث عن الضحكة وعن تفاصيل دوره قال: أجسد شخصية «شوقى» رجل في الخمسينيات من عمره متزوج من ليلى علوى فى الأحداث، أولادي فى العمل يجسدهما الثنائي حمدي الميرغني ومصطفى غريب، أقع فى حب فتاة جميلة تدعى «كاتى» وتجسدها الراقصة جوهرة، وهنا أقع في فخ المشاكل مع زوجتي ليلى علوى وأبنائي، وأفراد العائلة بالكامل عندما افكر فى الزواج منها ومن ثم تتطور الأحداث لمناقشة «ازمة منتصف العمر» بطريقة لايت كوميدى.

تفاصيل وأبطال فيلم "شوجر دادي"

يناقش فيلم "شوجر دادي" فكرة المراهقة المتأخرة بين الأزواج، وإمكانية حدوث حمل لمرة جديدة بتفاصيل مختلفة عبر العديد من المواقف الكوميدية التي تتناول فكرة الاهتمام بالأبناء والأحفاد والمشاكل التي تحدث بينهم في إطار اجتماعي مبني على قصص متنوعة، ويشارك فيه عدد كبير من الفنانين منهم ليلى علوي وبيومي فؤاد وحمدي الميرغني وتامر هجرس ومصطفى غريب ومحمد محمود ومي الغيطي وفرح الزاهد وجوهرة، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم.