الإثنين 29 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

بيومي فؤاد: "شوجر دادي" خلطة كوميدية رائعة و"شوقي" صاحب أزمة منتصف العمر

بيومي فؤاد فى شوجر
بيومي فؤاد فى شوجر دادي

أثنى الفنان "بيومي فؤاد" على قصة فيلم «شوجر دادي» الذى يعرض حاليًا بدور السينما ويواصل صدارته لإيرادات شباك التذاكر منذ إطلاقه بدور العرض المصرية، نظرًا للفكرة والحبكة المميزة التى كتبها المؤلف لؤى السيد، معربًا عن سعادته البالغة بتكرار التعاون مع ليلى علوي، والمؤلف لؤي السيد والمخرج محمود كريم بعد نجاحهم معًا في تقديم فيلم «ماما حامل» عام 2021.

وعن أكثر الأشياء التى جذبته لتقديم الفيلم، أكد بيومي لـ"الدستور": "كل عناصر العمل كانت كافية لموافقته على السيناريو دون تردد، خاصة أن الفيلم يناقش مشكلة اجتماعية هامة وهى «أزمة منتصف العمر» بطريقة كوميدية، فقد وجدت نفسي أمام خلطة كوميدية رائعة كتبها المؤلف لؤى السيد بحرفية شديدة وذكاء لمناقشة العديد من القضايا بطريقة سهلة وبسيطة تنتقل للمشاهد الذى يبحث عن الضحكة وعن تفاصيل دوره قال: أجسد شخصية «شوقى» رجل في الخمسينيات من عمره متزوج من ليلى علوى فى الأحداث، أولادي فى العمل يجسدهما الثنائي حمدي الميرغني ومصطفى غريب، أقع فى حب فتاة جميلة تدعى «كاتى» وتجسدها الراقصة جوهرة، وهنا أقع في فخ المشاكل مع زوجتي ليلى علوى وأبنائي، وأفراد العائلة بالكامل عندما افكر فى الزواج منها ومن ثم تتطور الأحداث لمناقشة «ازمة منتصف العمر» بطريقة لايت كوميدى.

تفاصيل وأبطال فيلم "شوجر دادي" 

يناقش فيلم "شوجر دادي" فكرة المراهقة المتأخرة بين الأزواج، وإمكانية حدوث حمل لمرة جديدة بتفاصيل مختلفة عبر العديد من المواقف الكوميدية التي تتناول فكرة الاهتمام بالأبناء والأحفاد والمشاكل التي تحدث بينهم في إطار اجتماعي مبني على قصص متنوعة، ويشارك فيه عدد كبير من الفنانين منهم ليلى علوي وبيومي فؤاد وحمدي الميرغني وتامر هجرس ومصطفى غريب ومحمد محمود ومي الغيطي وفرح الزاهد وجوهرة، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم.

أزمة منتصف العمر السينما النجمة ليلى علوي شوجر دادي فيلم شوجر دادى بيومي فؤاد

الأكثر قراءة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة كفر الشيخ 2023 الترم الثانى برقم الجلوس

ننشر أسماء أوائل الشهادة الإعدادية بمحافظة البحيرة 2023 (صور)

موعد إعلان قائمة أوائل الشهادة الاعدادية محافظة الدقهلية 2023 ورابط النتيجة

رابط بوابة أسوان التعليمية نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 الترم الثانى

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي بالقاهرة 2023 عبر بوابة نتائج التعليم الأساسي

ارتفاع عدد مصابى حريق جهاز مدينة 15 مايو إلى 12 (صور)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.كريمة الحفناوى

قانون العمل.. والعدالة الاجتماعية

خالد حريب

الحوار الوطنى.. طموحات بلا أسقف

يحيى عسكر

تحديات الجمهورية الجديدة.. الموهبة أولًا

حسين دعسة

أردوغان حسم الانتخابات الرئاسية بغالبية.. فهل تخسر تركيا المستقبل؟

رشا عبدالمنعم

«72 طريقة للقضاء على حب الشباب»

محمود خليل

التخدير بـ«الكلمة المقدسة»

وائل لطفي

بدائل قناة السويس.. التحدى والوهم

جمال-أسعد

الحوار والأحزاب السياسية

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

قوات الاحتلال تقتحم مدرسة فى رام الله

أجندة أردوغان.. كيف سيتحرك الرئيس التركى حيال إسرائيل فى ولايته الجديدة؟

قاعدة جوية لـ"حزب الله".. هجمات جوية منسوبة لإسرائيل تستهدف دمشق