الإثنين 29 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

معاينة شقة اندلع بها حريق فى العمرانية

حريق شقة
حريق شقة

أجرى رجال المباحث بالجيزة معاينة لشقة اشتعل بها حريق بمنطقة العمرانية، لحصر الخسائر والتلفيات التي لحقت بمحتوياتها، وتبين من خلال المعاينة أن النيران تسببت في احتراق الأثاث، ومطبخ الشقة، ولم يسفر الحريق عن إصابات بين المقيمين بها.

واستمع رجال المباحث لأقوال مالك الشقة، ولم يشتبه في اندلاع الحريق جنائيا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، لانتداب المعمل الجنائي، لإجراء معاينة وبيان سبب الحريق.

كان قد ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة باشتعال حريق بعقار في منطقة العمرانية، على الفور انتقل رجال الحماية المدنية إلى مكان البلاغ، وتبين أن النيران اشتعلت بشقة في العقار.

 وتمكن رجال الإطفاء من السيطرة على النيران وإخمادها دون إصابات، وقبل امتدادها لباقي الشقق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة المختصة التحقيق.

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