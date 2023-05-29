حصاد البوندسليجا.. أبرز أرقام وإحصائيات الدوري الألماني بعد تتويج بايرن ميونخ باللقب

أسدل الستار على بطولة الدوري الألماني للموسم الحالي 2022-2023، والتي انتهت بتتويج فريق بايرن ميونخ باللقب للمرة الـ11 على التوالي، والـ33 في تاريخه.

ويُعد نادي بايرن ميونخ أول فريق في تاريخ الدوريات الخمسة الكبرى يتوّج بلقب الدوري الألماني في 11 سنة متتالية.

حصاد الدوري الألماني بعد تتويج بايرن ميونخ باللقب لموسم 2022-2023

ونستعرض لكم الأرقام والإحصائيات التي تخص حصاد الدوري الألماني لموسم 2022-2023، وذلك على النحو التالي:

• حصاد الأندية الألمانية بعد انتهاء موسم 2022-2023

- حصد بايرن ميونخ لقب الدوري الألماني بعدما تصدر جدول ترتيب المسابقة برصيد 71 نقطة، متفوقًا على غريمه بروسيا دورتموند صاحب الوصافة بفارق الأهداف فقط.

- تأهلت أندية بايرن ميونخ، بروسيا دورتموند، لايبزيج ويونيون برلين إلى دوري أبطال أوروبا، بينما تأهل فرايبورج إلى الدوري الأوروبي.

- بينما يتوقف مصير المقعد الآخر المؤهل للدوري الأوروبي ومقعد دوري المؤتمر على المباراة النهائية لكأس ألمانيا، والتي ستجمع بين ناديي لايبزيج وآينتراخت فرانكفورت، لتحديد موقف باير ليفركوزن وآينتراخت فرانكفورت.

- في المقابل، تأكد هبوط ناديي هيرتا برلين وشالكه إلى الدرجة الثانية، بينما سيلعب شتوتجارت مباراة فاصلة ضد صاحب المركز الثالث في دوري الدرجة الثانية، لتحديد موقفه من البقاء أو الهبوط.

- وبشكل عام، يُعد فريق بروسيا دورتموند الأكثر تحقيقًا للانتصارات برصيد 22 فوزًا، في حين يُعد الثلاثي هيرتا برلين، شالكه وشتوتجارت هو الأقل فوزًا بـ7 انتصارات.

- يُعد بايرن ميونخ هو الأقل تعرضًا للخسارة بواقع 5 هزائم، عكس هيرتا برلين وبوخوم الأكثر تعرضًا للخسارة برصيد 19 هزيمة.

- حقق فريق كولن أكبر فوز على ملعبه في الدوري الألماني، وكان فوزه على فيردر بريمن بنتيجة (7-1).

- بينما حقق بايرن ميونخ أكبر فوز خارج أرضه في الدوري الألماني، وكان فوزه على بوخوم بنتيجة (0-7).

- كان بايرن ميونخ صاحب أقوى خط هجوم برصيد 92 هدفًا، بينما شالكه أضعف هجوم برصيد 35 هدفًا.

- يُعد بايرن ميونخ ويونيون برلين أصحاب أقوى خط دفاع بتلقي 38 هدفًا، بينما بوخوم أضعف خط دفاع بعدما استقبل 72 هدفًا في شباكه.

- أطول سلسلة انتصارات حققها بروسيا دورتموند هذا الموسم برصيد 8 انتصارات متتالية.

• أرقام وإحصائيات اللاعبين بعد انتهاء موسم 2022-2023

- حصد نيكلاس فولكرج، لاعب فيردر بريمن، وكريستوفر نكونكو، لاعب لايبزيج، لقب هدّاف الدوري الألماني برصيد 16 هدفًا لكل منهما.

ويُعد هذا رقمًا قياسيًا سلبيًا؛ نظرًا لأنه كان أقل موسم في تاريخ الدوري الألماني يسجل خلاله هدّاف المسابقة هذا العدد من الأهداف.

- يُعد رافائيل جيريرو، لاعب بروسيا دورتموند، هو الأكثر تقديمًا للتمريرات الحاسمة برصيد 12 تمريرة حاسمة.

- بينما يُعد مارك فليكين، حارس فرايبورج، هو الأكثر خروجًا بشباك نظيفة برصيد 13 مباراة.

- يُعد لاعبو بايرن ميونيخ هم أصحاب أعلى نسبة من التمريرات الصحيحة بواقع 88.3%.

- يُعد لاعبو أوجسبورج هم الأكثر حصولًا على البطاقات بـ97 بطاقة، بينما حصل لاعبي بايرن ميونخ على 48 بطاقة.