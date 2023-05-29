الإثنين 29 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

المشدد 5 سنوات لمتهم بالاتجار في الحشيش بسوهاج

محكمة
محكمة

قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم، بمعاقبة المتهم "ح..ر.ش" عامل بالسجن المشدد 5 سنوات وغرامة 10 آلاف جنيه لاتهامه بالاتجار في الحشيش بدائرة مركز البلينا.

صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الفتاح الصغير وعضوية المستشارين محمود محمد عبد الحليم وسامر ذو الفقار بأمانة سر محمد فاروق هاشم.

تعود أحداث القضية إلى عام 2022 بدائرة مركز البلينا عندما وردت معلومات لضباط المباحث مفادها قيام المتهم بالإتجار فى الحشيش بدائرة المركز وترويجه على المتعاطين وأصحاب الكيف وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية وتم القبض على المتهم وبحوزته عدد من قطع الحشيش وبمواجهته اعترف بحيازته للمخدرات وتمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.

جنايات سوهاج مركز البلينا الاتجار فى الحشيش

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