"القاهرة الإخبارية" ترصد احتفالات فوز أردوغان في الانتخابات الرئاسية (فيديو)

رصدت ليندا عبد اللطيف، موفدة القاهرة الإخبارية من إسطنبول، احتفالات فوز أردوغان في الانتخابات الرئاسية، قائلة: “نحن الآن في حي منطقة فاتح، وهي إحدى المناطق الشهيرة والتاريخية والسياحية بمدينة إسطنبول التركية، حيث تقع في مكان استراتيجي على بحر مرمرة، ومضيق البوسفور”.

وأضافت عبد اللطيف خلال تصريحاتها عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الاثنين، أننا شهدنا احتفالات عديدة وتجمعات حاشدة أمام مقر حزب العدالة والتنمية، كما رصدنا أمس تجمعات فور إغلاق صناديق الاقتراع وقبل إعلان النتائج، حيث كان هناك حشود كبيرة للرئيس الفائز رجب طيب أردوغان.

إقامة مراسم احتفالات من قبل المواطنين الأتراك

وأوضحت موفدة القاهرة الإخبارية من إسطنبول، أن تم إقامة مراسم احتفالات من قبل المواطنين الأتراك استمرت حتى ساعات الصباح الأولى من اليوم الاثنين، ولكن الحياة الآن رجعت إلى طبيعتها، نظرًا لأن اليوم هو بداية الأسبوع في تركيا.

وتابعت: "شهدنا مراسم احتفال مختلفة سواء رفع أعلام الأحزاب المؤيدة للرئيس أردوغان، وأيضًا رفع علم تركيا، والعديد من الماريين بالسيارات كانوا يحتفلون بطريقتهم الخاصة، ويعلقون صورة "أردوغان" على سيارتهم، وغيرها من أشكال الاحتفال".