كيف دعمت وزارة التعاون الدولى ريادة الأعمال فى مصر؟

تلعب وزارة التعاون الدولي دورًا هامًا في دعم ريادة الأعمال في مصر بالتعاون مع شركاء التنمية والمؤسسات الدولية من خلال تنفيذ العديد من المشاريع والبرامج التي تهدف إلى تعزيز ريادة الأعمال وتطوير الاقتصاد المصري.

كما تتعاون الوزارة مع العديد من المؤسسات الدولية والمنظمات غير الحكومية في تنفيذ مشاريع مختلفة تهدف إلى دعم ريادة الأعمال في مصر، كما تعمل على تعزيز التعاون مع الدول الأخرى في مجال ريادة الأعمال من خلال تنفيذ برامج تبادل الخبرات والتدريب والتعاون التقني والعلمي. وبذلك تسهم الوزارة في تشجيع الابتكار والتنمية الاقتصادية في مصر.

ففي عام 2021 تم إطلاق حملة رقمية تحت عنوان "المبتكرون لمستقبل أفضل"، وذلك في إطار المبدأ الثالث من مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية، وهو سرد الشراكات الدولية، والذي تسعى وزارة التعاون الدولي من خلالها للترويج للجهود والقصص التنموية والشركات الدولية الناجحة، حيث قامت الحملة بتوثيق شهادات العديد من رواد الأعمال الذين يعدون القوة الكامنة للنمو الاقتصادي المستدام في مصر

دعم مبادرة التجارة الخضراء: تعزيز نظم الزراعة الحديثة والمستدامة

تعزز تلك المبادرة سلسلة القيمة المستدامة في الأعمال الزراعية، من خلال نشر نظم الزراعة الحديثة والمستدامة، وفي ظل عدد سكان مصر الذي بلغ 100 مليون نسمة واحتياجات المواطنين المتزايدة، فإن قطاع الزراعة في مصر حيوي بكل المقاييس، حيث تستهدف توفير المساعدات الفنية لمزارعي الطماطم أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، من خلال التقنيات الزراعية الحديثة والمستدامة لزيادة قدراتهم التنافسية وتعزيز وصولهم للأسواق.

ونفذت وزارة التعاون الدولي بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية والوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي وبالتنسيق مع وزارة الزراعة ووزارة التجارة والصناعة المبادرة التي يستفيد منها 4200 مزارع في الإسكندرية وبورسعيد والقليوبية والأقصر والمنيا والجيزة.

وتضم المحفظة الجارية لوزارة التعاون الدولي أكثر من 36 مشروعًا في الابتكار والرقمنة وريادة الأعمال، تسهم في تحقيق 11 هدفًا من أهداف التنمية المستدامة بتمويل تنموي إجمالي قدره مليار دولار يمثل 3.8% من محفظة التمويل التنموي للوزارة، وأتاح هذه التمويلات 16 شريكًا تنمويًا ثنائيًا ومتعدد الأطراف استفاد منها نحو 12 مستفيدًا.

ويمكن القول إن دور وزارة التعاون الدولي في دعم ريادة الأعمال في مصر يأتي في إطار جهود الدولة لتعزيز الاقتصاد المصري وتحقيق التنمية المستدامة، وذلك من خلال تمكين الشباب والشركات الناشئة وتوفير بيئة ملائمة للابتكار والاستثمار.

وتشجيع ريادة الأعمال في مصر يعد إحدى أهم أولويات الحكومة المصرية في الوقت الحالي، حيث ترى الحكومة أن تشجيع ريادة الأعمال ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة يمكن أن يسهم في خلق فرص عمل جديدة وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.

وتعد وزارة التعاون الدولي واحدة من الجهات الحكومية المسئولة عن تنفيذ هذه الاستراتيجية، حيث تعزز الوزارة التعاون مع القطاع الخاص والمؤسسات الأخرى لتوفير فرص الاستثمار والتمويل للشركات الناشئة، وتوفير الدعم الفني والاستشاري للمشاريع الناشئة وتحسين بيئة الأعمال في مصر.