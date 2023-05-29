الإثنين 29 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

ماذا حققت الأفلام الأجنبية في دور العرض المصرية مؤخرًا؟

فاست
فاست

حققت الأفلام الأجنبية بشباك التذاكر المصري حالة نجاح كبيرة لعل أبرزها فيلم “فاست اكس” للنجم الامريكي فان ديزل، وذلك عقب 10 ايام من طرحه بدور العرض المصري، بعدما تم طرحه في اكثر من 45 قاعه عرض على مستوى المحفاظات.

الفيلم حقق حتى وقتنا الحالي 11 مليون و500 ألف جنيه، وفيلم فاست إكس من إخراج جستن لين وبطولة فين ديزل، ميشيل رودريغز، تيريس جيبسون، لوداكريس، جوردانا بروستر، ناتالي إيمانويل، سونغ كانغ، مايكل روكر، تشارليز ثيرون، جايسون موموا، دانييلا ملشيور وبري لارسون، وانطلق طرحهفي 19 مايو .

يأتي فيلم “Evil Dead Rise” في المركز الثاني بإيرادات وصلت الى 7 ملايين و200 الف جنيه، وذلك في أسبوعه الأخير قبل ان يتم استبداله بفيلم آخر بدور العرض المصرية، والفيلم بطولة كل من ميراباي بيز، ريتشارد كروشلي، آنا ماري توماس، ليلي سوليفان، نوح بول، أليسا ساذرلاند، جابرييل إيكولز، مورجان ديفيز، ونيل فيشر.

وجاء فيلم “Guardians of the Galaxy Vol. 3” في المركز الثالث عقب وصول ايراداته الى 6 مليون و100 الف جنيه، في غضون اسبوع من طرحه، وهو من بطولة كريس برات، وديف باوتيستا، وزوي سالدانا، وكارين جيلان، وبوم كليمينتيف، وبرادلي كوبر، وفين ديزل.

فيما كان النصيب الأكبر للايرادات لفيلم “جون ويك” الجزء الرابع بعدما حقق 16 مليون جنيه، لكنه اصبح غير متواجدًا بشكل كبير في دور العرض المصرية، فقد تم تبديله بافلام أخرى.

تدور أحداث الجزء الجديد حول محاولات قتل جون ويك بعد الفدية التى وضعت على رأسه وبعد فقدانه ملاذه الأخير فى فندق Continental في مدينة نيويورك ومنعه من الدخول، وسرعان ما سيلجأ ويك إلى صوفيا التى تجسدها الممثلة هالى بيري، التى كانت تجمعها علاقة عاطفية بويك منذ زمن بعيد.

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