خبير تربوي: الدولة تشهد طفرة كبيرة في التعليم العالي والبحث العلمي

قال الدكتور حسن شحاتة، الخبير التربوي، إن مصر تشهد تقدم في مجال التعليم العالي والبحث العلمي والهدف الأساسي من تطوير التعليم هو وضع التعليم المصري العالي في إطار المنافسة العالمية.

وأضاف شحاتة خلال مداخلة هاتفية لفضائية "اكسترا نيوز"، أن التعليم المصر شهد قفزة هائلة واضحة من خلال إنشاء الجامعات الأهلية يوجد بها برامج دولية على أرض مصرية وتمهد الطلاب إلى أسواق العمل المتغيرة، ترتبط بالعمل الجديد المستقبلي.

وأشار الخبير التربوي إلى وجود جامعات تكنولوجية في الدولة من شأنها إحداث طفرة غير مسبوقة في الصناعة والزراعة والتجارة والمجالات التطبيقية، وهذه الجامعات تتواكب مع توجهات الدولة المصرية 2030 ومشروع التنمية الشاملة في الدولة، مؤكدًا أن تنمية السكان أصبح مرتبط بصورة كبيرة بتنمية العمران.

حسن شحاتة يتحدث عن تقدم تصنيف مصر في جودة التعليم والبحث العلمي

وتابع شحاته، أن أحد المعايير التي وضعت مصر في مطاف الدول المتقدمة كان استخدام التقنيات الحديثة في العملية التعليمية بالإضافة إلى التعليم عن طريق الشراكة مع الدول المتقدمة.