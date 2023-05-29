الإثنين 29 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

هشام الحصري يشكر "موازنة البرلمان" على تقرير تعديلات قانون الضريبة على الدخل

هشام الحصري
هشام الحصري

وجه  النائب هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، الشكر للجنة الخطة والموازنة على إعداد تقرير حول تعديلات قانون الضريبة على الدخل، معقبا: “مجموعة القوانين التي تقدمها الحكومة ممثلة في وزارة المالية سواء التي تم مناقشتها أمس أو التي نناقشها اليوم هي إصلاح بعض العوار الناتج عن التطبيق في الفترات السابقة”.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وبتعديل بعض أحكام القانون رقم 182 لسنة 2020 بإلغاء الإعفاء المقرر على عوائد أذون الخزانة والسندات أو الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل في هذه الأذون والسندات من الضريبة على الدخل.

وأضاف النائب هشام الحصري: القانون عالج بعض المشكلات المترتبة في حد الإعفاء الضريبي والضريبة التصاعدية للأشخاص الذين تتخطى أرباحهم أكثر من مليون جنيه سنويا، معلنا موافقته على مشروع القانون.

الجلسة العامة لمجلس النواب الدكتور حنفي جبالي الخطة والموازنة الضريبة على الدخل الصادر النائب هشام الحصرى المستشار الدكتور حنفي جبالي

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