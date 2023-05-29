محافظة المنيا: استرداد 1565 فدانًا من أراضي الدولة في بني مزار

قال الدكتور محمد أبوزيد نائب محافظ المنيا، إن مراكز المحافظة، تواصل جهودها في تنفيذ أعمال المرحلة الثانية من الموجة 21 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة بجميع المراكز والمدن وبمختلف جهات الولاية.. مشيرا إلى استرداد 1565 فدانا من أملاك الدولة في بني مزار.

من جانبه، أوضح عماد حسن رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بنى مزار، أن الوحدة المحلية، استردت 1565 فدانا من أملاك الدولة كان قد تم التقديم عليها من واضعي اليد طبقا للقانون 144 وتم رفض التقنين بمعرفة لجنة البت لعدم الزراعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المعتدين.

وفي سياق متصل، قال عامر طه رئيس مركز ومدينة ديرمواس إنه في إطار تطبيق قرار وزير التموين 67 لسنة 2023، بشأن ضبط مخالفات توريد محصول القمح تم ضبط 5 سيارات ربع نقل محملة بكمية تبلغ 12 طنا ونصف الطن من محصول القمح بعد تهريبها من التوريد وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين وتم توجيههم للتوريد بمطاحن ملوي.

كما تم ضبط سيارتين (ربع نقل) محملتين بـ 5 أطنان من القمح بقرية دلجا، وتم توجيهها للتوريد لشونة البنك الزراعي المصري بقرية دلجا.

وعلى صعيد آخر، قال هشام فايز رئيس مركز ومدينة مطاي بالمنيا إنه في إطار توفير منافذ لبيع اللحوم بأسعار مخفضة تم مؤخرا افتتاح 7 منافذ جديدة لبيع اللحوم البلدية بأسعار مخفضة بالمناطق التالية، (أمام النافورة بحي جنوب المدينة، والنصف جملة)، وبقرى، (أبو عزيز، ومنبال وحلوه وبردنوها وابوان) بهدف التخفيف عن كاهل المواطنين، من خلال المشاركة المجتمعية ودعم الدولة والمواطنين وتلبية احتياجاتهم اليومية وتوفير السلع والمواد الغذائية بأسعار مخفضة.