الإثنين 29 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

رئيس مجلس النواب يحيل 3 اتفاقيات دولية للجان النوعية للدراسة

حنفي جبالي
حنفي جبالي

أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة للمجلس المنعقدة الآن برئاسته 3 اتفاقيات دولية إلى اللجان النوعية لدراستها وإعداد تقرير بشأنها لعرضها على المجلس بعد تأكيد اللجنة التشريعية عدم وجود أي مخالفة للدستور والقانون بها وأن تلك الاتفاقيات جاءت متوافقة مع الدستور وصحيح القانون.

وجاءت الاتفاقيات كالتالي:

1- قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 160 لسنة 2023 بشأن الموافقة على التعديل الأول لاتفاق منحة (المساعدة الفنية) رقم 48298 للخط الأول لمترو الأنفاق بالقاهرة – مرحلة التحديث الأولي – بشأن زيادة المنحة (علي النحو المحدد في اتفاق المنحة) الممولة من الصندوق الخاص للمساهمين بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بمبلغ 351 ألف يورو، ليصبح إجمالي قيمتها 3 ملايين و356 ألف يورو، الموقع بتاريخ 17/1/2023 وتم إحالتها إلى لجنة مشتركة من لجنة النقل واللجنة الاقتصادية.

2- قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 170 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاقية الأمان النووي، وتم إحالتها إلى لجنة مشتركة من لجنة الطاقة ومكتبي لجنة الشئون الخارجية ولجنة الدفاع.


3- قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 171 لسنة 2023 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان لدعم برنامج حكومة جمهورية مصر العربية للتغطية الصحية الشاملة، الموقعة في القاهرة بتاريخ 22/2/2023
وتم إحالتها إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الصحية ومكاتب لجان الخطة والاقتصادية والخارجية.

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