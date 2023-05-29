الإثنين 29 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلمانية: تعديلات قانون الضريبة على الدخل تعالج مشاكل الاستثمار

مجلس النواب
مجلس النواب

قالت النائبة ميرفت مطر، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن تعديلات مشروع  قانون الضريبة على الدخل يعد قانون فني متخصص، حيث عالج العديد من المشكلات من أجل الاستثمارات وسد ثغرات تهريب العملة للخارج، وجاء من أجل حماية المواطن المصري والموظف بصفة عامة برفع حد الإعفاء الضريبي.                                  

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وبتعديل بعض أحكام القانون رقم 182 لسنة 2020 بإلغاء الإعفاء المقرر على عوائد أذون الخزانة والسندات أو الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل في هذه الأذون والسندات من الضريبة على الدخل.

وأضافت عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب: مشروع القانون يستفيد منه جميع الموظفين الموجودين ويستفيد منه جميع المواطنين، فهو قانون لصالح المواطن المصري.

أحكام قانون الضريبة الأرباح الرأسمالية الجلسة العامة لمجلس النواب الدكتور حنفي جبالي الخطة والموازنة بمجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي الضريبة على الدخل الصادر

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