علاء عابد يسأل وزير المالية عن حجم الاقتصاد الموازي

وجه النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، عدة تساؤلات للدكتور محمد معيط وزير المالية خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم برئاسة المستشار حنفي جبالي قائلا: وجدت هناك تساؤلات كثيرة أرجو من وزير المالية الإجابة عنها أولها، لدينا اقتصاد موازي قد إيه، أخر تقرير دراسة من غرفة الصناعات المصرية 2019 يوازي 4 تريليون جنيه.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وبتعديل بعض أحكام القانون رقم 182 لسنة 2020 بإلغاء الإعفاء المقرر على عوائد أذون الخزانة والسندات أو الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل في هذه الأذون والسندات من الضريبة على الدخل.

كما تساءل النائب علاء عابد، هل هذا القانون الذي بصدده والبعض يقول غير موافق، يحمي المواطن، الذي ينتظر العلاج والحد الأدنى للأجور، والحد من البطالة، لأنه يدخل الاقتصاد غير الرسمي.

واستكمل قائلا: أن من يقوم بشراء أذون الخزانة والسندات والمتخصصين يعلموا أن أى شخصية اعتبارية أو شركة يتم الطرح من خلالها أو يحصل على سندات يأخذ الفائدة مقدما، والقانون يطالب بعدم المساس بالمواطن من القريب أو البعيد.

ومن ٢٥ سنة باعت الحكومة أحد شركات الاتصالات بـ ٩٠٠ مليون جنيه، وفى أول ٣ شهور ربحث ٣٠٠ % وكان هناك إخلال بالمواطن، وعاد على المواطن فى تدهور المستشفيات والأبنية التعليمية.