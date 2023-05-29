الإثنين 29 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

علاء عابد يسأل وزير المالية عن حجم الاقتصاد الموازي

علاء عابد
علاء عابد

وجه النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، عدة تساؤلات للدكتور محمد معيط وزير المالية خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم برئاسة المستشار حنفي جبالي قائلا: وجدت هناك تساؤلات كثيرة أرجو من وزير المالية الإجابة عنها أولها، لدينا اقتصاد موازي قد إيه، أخر تقرير دراسة من غرفة الصناعات المصرية 2019 يوازي 4 تريليون جنيه.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وبتعديل بعض أحكام القانون رقم 182 لسنة 2020 بإلغاء الإعفاء المقرر على عوائد أذون الخزانة والسندات أو الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل في هذه الأذون والسندات من الضريبة على الدخل.

كما تساءل النائب علاء عابد، هل هذا القانون الذي بصدده والبعض يقول غير موافق، يحمي المواطن، الذي ينتظر العلاج والحد الأدنى للأجور، والحد من البطالة، لأنه يدخل الاقتصاد غير الرسمي.

واستكمل قائلا: أن من يقوم بشراء أذون الخزانة والسندات والمتخصصين يعلموا أن أى شخصية اعتبارية أو شركة يتم الطرح من خلالها أو يحصل على سندات يأخذ الفائدة مقدما، والقانون يطالب بعدم المساس بالمواطن من القريب أو البعيد.

ومن ٢٥ سنة باعت الحكومة أحد شركات الاتصالات بـ ٩٠٠ مليون جنيه، وفى أول ٣ شهور ربحث ٣٠٠ % وكان هناك إخلال بالمواطن، وعاد على المواطن فى تدهور المستشفيات والأبنية التعليمية.

الاقتصاد غير الرسمي الابنية التعليمية اقتصاد غير الرسمى الجلسة العامة لمجلس النواب الدكتور حنفي جبالي الصناعات المصرية

الأكثر قراءة

وصول المتهم بمعاشرة أخته لمحكمة جنايات الفيوم للنطق بالحكم

موعد إعلان قائمة أوائل الشهادة الاعدادية محافظة الدقهلية 2023 ورابط النتيجة

محافظ القليوبية ورئيس جامعة بنها يبحثان تذليل عقبات مشروع الـ 30 مليون بيضة

وكيل تموين البحر الأحمر يعلن توافر السلع في الأسواق والمتاجر

"الدستور" يكشف كواليس خناقة دونجا وبيسو فى تدريبات الزمالك

رابط بوابة أسوان التعليمية نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 الترم الثانى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.كريمة الحفناوى

قانون العمل.. والعدالة الاجتماعية

خالد حريب

الحوار الوطنى.. طموحات بلا أسقف

حسين دعسة

أردوغان حسم الانتخابات الرئاسية بغالبية.. فهل تخسر تركيا المستقبل؟

رشا عبدالمنعم

«72 طريقة للقضاء على حب الشباب»

محمود خليل

التخدير بـ«الكلمة المقدسة»

وائل لطفي

بدائل قناة السويس.. التحدى والوهم

جمال-أسعد

الحوار والأحزاب السياسية

ماجد حبته

النسخة الأفضل من أهم اجتماعات تنموية إفريقية

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

أجندة أردوغان.. كيف سيتحرك الرئيس التركى حيال إسرائيل فى ولايته الجديدة؟

قاعدة جوية لـ"حزب الله".. هجمات جوية منسوبة لإسرائيل تستهدف دمشق

لليوم الـ16.. الاحتلال يواصل إغلاق مدخلى قرية المغير شرق رام الله