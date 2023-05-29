عقد جولة مفاوضات جديدة بجدة لتمديد الهدنة في السودان

أعلن وزير التنمية الاجتماعية السوداني أحمد آدم بخيت، الاثنين، إجراء مفاوضات في مدينة جدة السعودية لتمديد الهدنة الإنسانية في البلاد بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

وخلال الاجتماع المشترك بين وفد التفاوض واللجنة العليا لمتابعة الأوضاع الإنسانية بالسودان واللجنة الفنية المنبثقة منها، والذي انعقد مساء أمس بمقر اللجنة العليا ببورتسودان برئاسة بخيت، استمع الوفد إلى شرح مفصل حول جهود اللجنة العليا في تنفيذ مهام استلام وتوزيع وتوصيل المساعدات الاستثنائية.

وأوضح وزير التنمية أهمية تمديد الهدنة لتوصيل المساعدات إلى الولايات التي تواجه تحديات أمنية، مبينا أهمية انضمام المفوض العام للعون الإنساني إلى وفد التفاوض في جولة المفاوضات المرتقبة لتمديد الهدنة من أجل المساعدة في تطبيق الاتفاق الخاص بتوصيل المساعدات الإنسانية إلى المتأثرين في مناطق القتال.