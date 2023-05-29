الإثنين 29 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

مدير «تيرانس» يشرح حقيقة مخطوط العذراء المنسوب للبابا المصري ثاؤفيلوس

اثناسيوس فهمي جورج
اثناسيوس فهمي جورج

قال القمص اثناسيوس فهمي جورج، مدير مدرسة تيرانس للعلوم اللاهوتية إنه نشر المستشرق الانجليزي «مينوانس» في القرن الماضي عملًا أدبيًا منحولًا أي منسوب إلى الأنبا ثاؤفيلس، وهي قصة هروب العائلة المقدسة إلى أرض مصر، ترويها العذراء مريم والدة الإله شخصيًا في رؤيا للبطريرك، وهذا النص بالسريانية وأيضا بالقبطية. 

وأضاف في تصريح له، نشره عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: ويختم الراوي حديثه بالتعريف بشخصيته أنه (كيرلس)، وقد سمعها من فم أبيه البطريرك ثاؤفيلس، وتنتهي الدراسة التي أُجريت على المخطوطة بأن كيرلس وثاوفيلس ربما شخصيتان منحوتتان في عظة، كان يلقيها أسقف قبطي في عيد العذراء بالعربية، ثم تُرجمت إلى السريانية على يد أحد السريان اليعاقبة المقيمين في مصر، وتوجد أيضًا مخطوطة أثيوبية من المتحف البريطاني، تحكي عظة للبابا ثاؤفيلس على طريقة السؤال والجواب، ويقدمً البطريرك سؤاله للعذراء فتُجيب عليه في رؤيا.

وتابع: ذلك النمط الأدبي الذي كان معروفًا لدى عُلماء القبطيات، الذي استخدمه الوعَّاظ مُنتحلين أسماء لشخصيات كنسية شهيرة حتي تضمن القبول والانتشار والتأثير المرغوب، لكننا هنا نستند الي مصدر أخر تحدث عن دخول العائلة المقدسة لمصر، جاء فى ميمر منسوب للبابا ثاوفيلس الـ٢٣، وقد ورد مدونا فى مخطوط ڤاتيكان عربى ٦٩٨، والذى يرجع لسنة ١٣٧١م بحسب چورج جراف.

 وايضا ورد فى مخطوط ٥٠٣ بميامر مكتبة دير الأنبا بيشوى بوادى النطرون والمؤرخ سنة  ١٣٥٢م، وكذلك يوجد نص أقدم جاء فى مخطوط فاتيكان العربية رقم ٥٧ من القرن ١٤. 

أيضًا يذكر كواستن عالم الأبائيات أن رؤية ثاؤفيلس البطريرك السكندري، هذه عبارة عن Spurious Writing، أى إنها منسوبة إليه، وهي منحولة، وقد تكون مترجمة عن نص عربي، إذ لم يوجد لها نصًا أصليًا يونانيًا.

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