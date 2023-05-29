الإثنين 29 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

عاطف ناصر: تعديلات قانون الضريبة على الدخل تستهدف تنشيط السوق والأوراق المالية

عاطف ناصر
عاطف ناصر

أكد عاطف ناصر رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، ممثل حزب مستقبل وطن، أن مشروع قانون المقدم من الحكومة بتعديل قانون الضريبة على الدخل والذي تناقشه الجلسة العامة اليوم يدعم تحقيق العدالة الضريبية، ويدعم أيضا المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حتى تقاوم الظروف الاقتصادية الراهنة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وبتعديل بعض أحكام القانون رقم 182 لسنة 2020 بإلغاء الإعفاء المقرر على عوائد أذون الخزانة والسندات أو الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل في هذه الأذون والسندات من الضريبة على الدخل.

 وأضاف النائب قائلا: القانون يمثل عدالة ضريبية، ويعمل على تنشيط السوق والأوراق المالية وكذلك تنشيط لبعض الصناعات للمشروعات الصغيرة ومتناهية حتى تقاوم الظروف الاقتصادية، معلنا موافقته على مشروع القانون.

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