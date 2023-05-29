غانم ناصر: أنا قائد العدو فى "الكمين" وأنتظرونى فى فيلم جديد يناقش حياة مشاهير السوشيال

نشاط فنى كبير يقوم به الفنان والمخرج الإماراتى ناصر غانم هذه الأيام بعد فترة أشبه بالغياب ولكنها ليست طويلة على حد قوله.

وفى حواره قال غانم فى تصريحاته، إنه بدأ حياته الفنية منذ عام 98 فى عمل مسرحى تولى بطولته الفنان عبد الله الجفالى، وبعدها أتجه للدراما التليفزيونية من خلال مسلسلى "طماشة" و"فات الفوت".

وأضاف أنه عاد أيضا للاهتمام بمواقع التواصل الاجتماعى من جديد بعد فترة غياب طوال الفترة الماضية، بل أصبح من أكبر المهتمين بها والتواصل مع الجمهور من خلالها، موضحا أنها أصبحت تلعب دور كبير فى تشكيل جزء كبير من وعى المشاهدين، وبالتحديد المهتمين بالشأن الفنى، لافتا إلى أنه يقوم حاليا بدراسة الإعلام الرقمى ودوره فى التوعية، حيث يؤمن بإن المستقبل بأكمله للإعلام الرقمى، خاصة الفيديوهات القصيرة التى يتم من خلالها إرسال رسائل هادفة للجمهور العربى.

وعن أحدث أعماله الفنية التى قدمها للجمهور، كشف الفنان والمخرج الإماراتى ناصر غانم، أنه عرض له مؤخراً لفيلم "الكمين"، وهو أول فيلم إماراتى حربى أكشن، للمخرج العالمى بيير موريل، وإنتاج إيمجنيشن واى جى سى، موضحا أنه يجسد من خلاله شخصية قائد العدو.

وعن اختياره، قال غانم إن ترشيحه بالفعل ما هو إلا قسمة ونصيب، حيث لم يذهب لإجراء أى اختبارات خلال فترة الكاستينج الخاصة بالفيلم، نظرا لإنشغاله بتصوير عمل أخر، موضحا أن أحد صناع الفيلم شاهد له عمل أخر وتواصل معه، وطلب منه تصوير مقطع فيديو حتى يراه المخرج العالمى بيير موريل، وبالفعل وافق عليه وأنضم للفيلم.

وحول الشخصية التى قدمها بالفيلم أوضح أنه يجسد شخصية «قائد العدو» أثناء الكمين وهى إحدى الشخصيات التي تعمل على إحداث تحول في سير الفيلم، بحيث سيكون متجهاً في مسار معين وشخصيته ستكون نقطة تحول ومحور بداية أحداث مهمة بالعمل.



وأضاف غانم أنه تلقى تدريبات منفردة لمدة 8 أيام كون شخصيته مختلفة عن الآخرين. وتم تدريبه على كيفية المشي في المناطق الجبلية والصعود والنزول في المنحدرات الجبلية، بشكل يحميه من الحوادث أثناء التصوير من قبل فريق متخصص قدموا له كل خبراتهم كى يقوم بدوره وهو مدرك لطرق التعامل مع الصخور والجبال ومنحدراتها.

وأشار غانم إلى أنه وباقى أسرة الفيلم تم تكريمهم على هذا الفيلم من خلال عدة جهات وعدة شخصيات بارزة، وعرض فى مصر ودول الخليج وأمريكا وكندا وبريطانيا.

وعن أعماله الجديدة المقرر البدء فيها خلال الفترة المقبلة، قال الفنان والمخرج الإماراتى ناصر غانم، إن هناك شخصية قدمها قبل 9 سنوات تسمى رشود جاكسون لاقت إعجاب الكثيرون وحققت إنتشار واسع عند عرضها على الشاشة، موضحا أنه مرتبط بها للغاية لذلك فكر تقديم فيلم من إنتاجه يجمع عدد كبير من الممثلين بمشاهير السوشيال ميديا، والفيلم بالفعل حاليا فى مرحلة الكتابة.

وعن طبيعة شخصيته بالفيلم الجديد، قال غانم هى عبارة عن شخصية شاب درس فى أمريكا ويعود من هناك لأهله بعد تغير ثقافته ولهجته حتى يلتقى بفتاة جميلة يقع فى غرامها، ومن هنا تدور أحداث العمل فى إطار كوميدى رومانسى، خاصة بعد التغيرات التى طرأت على شخصيته بسبب الغربة فى أمريكا.

يذكر أن الفنان والمخرج الإماراتى ناصر غانم له العديد من المشاركات فى العديد من الأعمال العربية الخليجية سواء كانت مسرحية أم سينمائية وتليفزيونية منها "طماشة" الجزء السادس، و"فات الفوت"، و"قلب العدالة"، و"زمن الطيبين"، و"شنينة أم السحورة".