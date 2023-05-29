الإثنين 29 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

غانم ناصر: أنا قائد العدو فى "الكمين" وأنتظرونى فى فيلم جديد يناقش حياة مشاهير السوشيال

غانم ناصر
غانم ناصر

نشاط فنى كبير يقوم به الفنان والمخرج الإماراتى ناصر غانم هذه الأيام بعد فترة أشبه بالغياب ولكنها ليست طويلة على حد قوله.

وفى حواره قال غانم فى تصريحاته، إنه بدأ حياته الفنية منذ عام 98 فى عمل مسرحى تولى بطولته الفنان عبد الله الجفالى، وبعدها أتجه للدراما التليفزيونية من خلال مسلسلى "طماشة" و"فات الفوت".

وأضاف أنه عاد أيضا للاهتمام بمواقع التواصل الاجتماعى من جديد بعد فترة غياب طوال الفترة الماضية، بل أصبح من أكبر المهتمين بها والتواصل مع الجمهور من خلالها، موضحا أنها أصبحت تلعب دور كبير فى تشكيل جزء كبير من وعى المشاهدين، وبالتحديد المهتمين بالشأن الفنى، لافتا إلى أنه يقوم حاليا بدراسة الإعلام الرقمى ودوره فى التوعية، حيث يؤمن بإن المستقبل بأكمله للإعلام الرقمى، خاصة الفيديوهات القصيرة التى يتم من خلالها إرسال رسائل هادفة للجمهور العربى.

وعن أحدث أعماله الفنية التى قدمها للجمهور، كشف الفنان والمخرج الإماراتى ناصر غانم،  أنه عرض له مؤخراً لفيلم "الكمين"، وهو أول فيلم إماراتى حربى أكشن، للمخرج العالمى بيير موريل، وإنتاج إيمجنيشن واى جى سى، موضحا أنه يجسد من خلاله شخصية قائد العدو.

وعن اختياره، قال غانم إن ترشيحه بالفعل ما هو إلا قسمة ونصيب، حيث لم يذهب لإجراء أى اختبارات خلال فترة الكاستينج الخاصة بالفيلم، نظرا لإنشغاله بتصوير عمل أخر، موضحا أن أحد صناع الفيلم شاهد له عمل أخر وتواصل معه، وطلب منه تصوير مقطع فيديو حتى يراه المخرج العالمى بيير موريل، وبالفعل وافق عليه وأنضم للفيلم.

وحول الشخصية التى قدمها بالفيلم أوضح أنه يجسد شخصية «قائد العدو» أثناء الكمين وهى إحدى الشخصيات التي تعمل على إحداث تحول في سير الفيلم، بحيث سيكون متجهاً في مسار معين وشخصيته ستكون نقطة تحول ومحور بداية أحداث مهمة بالعمل.


وأضاف غانم أنه تلقى تدريبات منفردة لمدة 8 أيام كون شخصيته مختلفة عن الآخرين. وتم تدريبه على كيفية المشي في المناطق الجبلية والصعود والنزول في المنحدرات الجبلية، بشكل يحميه من الحوادث أثناء التصوير من قبل فريق متخصص قدموا له كل خبراتهم كى يقوم بدوره وهو مدرك لطرق التعامل مع الصخور والجبال ومنحدراتها.

وأشار غانم إلى أنه وباقى أسرة الفيلم تم تكريمهم على هذا الفيلم من خلال عدة جهات وعدة شخصيات بارزة، وعرض فى مصر ودول الخليج وأمريكا وكندا وبريطانيا.

وعن أعماله الجديدة المقرر البدء فيها خلال الفترة المقبلة، قال الفنان والمخرج الإماراتى ناصر غانم، إن هناك شخصية قدمها قبل 9 سنوات تسمى رشود جاكسون لاقت إعجاب الكثيرون وحققت إنتشار واسع عند عرضها على الشاشة، موضحا أنه مرتبط بها للغاية لذلك فكر تقديم فيلم من إنتاجه يجمع عدد كبير من الممثلين بمشاهير السوشيال ميديا، والفيلم بالفعل حاليا فى مرحلة الكتابة.

وعن طبيعة شخصيته بالفيلم الجديد، قال غانم هى عبارة عن شخصية شاب درس فى أمريكا ويعود من هناك لأهله بعد تغير ثقافته ولهجته حتى يلتقى بفتاة جميلة يقع فى غرامها، ومن هنا تدور أحداث العمل فى إطار كوميدى رومانسى، خاصة بعد التغيرات التى طرأت على شخصيته بسبب الغربة فى أمريكا.

يذكر أن الفنان والمخرج الإماراتى ناصر غانم له العديد من المشاركات فى العديد من الأعمال العربية الخليجية سواء كانت مسرحية أم سينمائية وتليفزيونية منها "طماشة" الجزء السادس، و"فات الفوت"، و"قلب العدالة"، و"زمن الطيبين"، و"شنينة أم السحورة".

الأكثر قراءة

ندوة عن التنمر في المجتمع الجامعي بكلية الخدمة الاجتماعية بجامعة بني سويف

تنفيذ 4 قوافل بيطرية مجانية فى الغربية

"تعليم الوادي الجديد" يعلن فتح باب التظلمات على نتائج الشهادة الإعدادية

إلزام 327 جهة بتطبيق منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور.. 15 أغسطس

الكشف وتوفير العلاج لـ1570 فى 7 تخصصات طبية بقافلة ببنى سويف

بسبب خلافات مع عائلته.. القبض على المتهمين باختطاف طالب بالإسكندرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

أردوغان حسم الانتخابات الرئاسية بغالبية.. فهل تخسر تركيا المستقبل؟

رشا عبدالمنعم

«72 طريقة للقضاء على حب الشباب»

محمود خليل

التخدير بـ«الكلمة المقدسة»

وائل لطفي

بدائل قناة السويس.. التحدى والوهم

جمال-أسعد

الحوار والأحزاب السياسية

ماجد حبته

النسخة الأفضل من أهم اجتماعات تنموية إفريقية

إسراء شوقي

جمود التطرف.. واستسهال الحرام

علي سعدة

الضرائب.. ومواجهة الغلاء

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

أجندة أردوغان.. كيف سيتحرك الرئيس التركى حيال إسرائيل فى ولايته الجديدة؟

قاعدة جوية لـ"حزب الله".. هجمات جوية منسوبة لإسرائيل تستهدف دمشق

لليوم الـ16.. الاحتلال يواصل إغلاق مدخلى قرية المغير شرق رام الله