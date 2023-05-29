الإثنين 29 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس 6 بتهمة سرقة مواد بناء من شركة بمصر القديمة 4 أيام

حبس
حبس

قررت النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة، حبس 6 أشخاص، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بسرقة مواد بناء من داخل شركة بمنطقة مصر القديمة. 

وطالبت النيابة رجال المباحث بقسم شرطة مصر القديمة، بسرعة التحريات حول المتهمين للوقوف على نشاطهم لاستكمال التحقيقات، ووجهت لهم تهمة السرقة. 

ونجحت الأجهزة الأمنية في ضبط (6 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية" – مقيمين بدائرة قسم شرطة مصر القديمة) حال تواجدهم بدائرة القسم، لقيامهم بسرقة مواد البناء من داخل موقع إحدى شركات عملهم بأسلوب "كسر كالون الباب الحديدى"، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الوقعة.

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