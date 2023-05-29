وفاة الفنان السورى أسامة الرومانى

توفى منذ قليل الفنان السورى أسامة الرومانى عقب صراع كبير مع المرض عن عمر يناهز 81 عاما.

ورحل أسامة عن عالمنا عقب وصوله إلى مستشفى دار الشفاء فى العاصمة دمشق.

ونعت نقابة الفنانين السوريين فرع دمشق الفنان الراحل أسامة الروماني في منشور عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، وكتبت: "فرع دمشق لنقابة الفنانين ينعى وفاة الزميل الفنان القدير أسامة الروماني، إنا لله وإنا إليه راجعون".



أسامة الروماني ممثل ومخرج سوري ولد في دمشق، وهو الشقيق الأصغر للفنان الراحل هاني الروماني، بدأ حياته الفنية في الستينيات من خلال أعمال مثل زقاق المايلة، ثم شارك في مسرحيتي ضيعة تشرين وغربة، ثم سافر إلى الكويت وشارك في إنتاج مسلسل افتح يا سمسم وسلامتك، وأبرز أدواره في الدراما السورية كان في مسلسل حمام القيشاني حيث أدى فيه دور العقيد أديب الشيشكلي.



غاب نحو 40 عاماً عن سوريا وعن الوسط الفني ليعود قبل بضع سنواته من وفاته، وشارك في العديد من الأعمال، منها في المسرح "ضيعة تشرين"، "غربة"، وفى السينما "المغامرة"، "وجه آخر للحب"، وفي التليفزيون "ساعي البريد"، "أسود أبيض"، "بريمو"، "الأميرة الخضراء"، "حياتنا"، "بصمات على الزمن"، "حمام القيشاني"، "على قيد الحب"، "كسر عضم"، «الكرزون».



كان والد الفنانين أسامة وهاني الروماني سياسي ينتمي للكتلة الوطنية عارض الاحتلال الفرنسي لسوريا منذ عام 1920 حتى عام 1946.