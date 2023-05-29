الإثنين 29 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تقارير بريطانية: "ماديسون" يغادر ليستر سيتي عقب هبوطه من البريميرليج

جيمس ماديسون
جيمس ماديسون

كشفت تقارير صحفية بريطانية مصير جيمس ماديسون، لاعب وسط ليستر سيتي، من الاستمرار مع الفريق، خلال الموسم المقبل، بعد هبوط الفريق من الدوري الإنجليزي الممتاز، إلى دوري الدرجة الأولى.

وذكرت صحيفة «ميرور» البريطانية، أن سيكون لاعب يغادر فريق «الثعالب»، خلال فترة الانتقالات الصيفية، بعد هبوطه رسميًا إلى دوري الدرجة الأدنى.

وأشارت الصحيفة، إلى أن أندية أرسنال ومانشستر يونايتد ونيوكاسل يونايتد وتوتنهام هوتسبير، تراقب عن كثب موقف اللاعب، من أجل ضمه في «الميركاتو» المقبل.

وشارك ماديسون، في 30 مباراة مع ليستر سيتي، في الدوري الإنجليزي الممتاز، سجل خلالها 10 أهداف، وصنع تسع تمريرات تاسعة.

وكان ليستر سيتي، قد هبط رسميًا إلى دوري الدرجة الأولى الإنجليزي، رغم فوزه على ضيفه وست هام يونايتد، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الأحد، في ختام منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

ولم يتمكن ليستر من البقاء في «بريميرليج»، بعد أن تغلب إيفرتون، على بورنموث، بهدف دون رد، ليتمكن الفريق الأزرق من الحفاظ على موقعه في الدوري الممتاز، في الموسم المقبل.

واحتل ليستر سيتي، المركز الثامن عشر في «بريميرليج» برصيد 34 نقطة، ليهبط إلى الدرجة الأدني، رفقة كل من ليدز يونايتد وساوثهامبتون.

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