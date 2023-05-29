الإثنين 29 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس طبيب نساء لاتهامه بإجراء عمليات مخالفة داخل غرفة غير مرخصة في البحيرة

حبس
حبس

قررت نيابة دمنهور بالبحيرة حبس طبيب نساء وتوليد، لاتهامه بإجراء عمليات مخالفة داخل غرفة عمليات ملحقة بعيادته دون ترخيص. 

يأتى هذا القرار بعد قيام إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بالبحيرة، بضبط طبيب نساء وتوليد، لقيامه بإجراء عمليات جراحية خاصة بأمراض النساء، في غرفة عمليات ملحقة بعيادته بدون ترخيص، وكذلك حيازته كميات كبيرة من أدوية التخدير والأدوية المخدرة.

 كما تم ضبط إقرارات الموافقة على إجراء العمليات للمرضى داخل العيادة بكمية كبيرة. وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لإحالته للنيابة العامة التى أصدرت قراراها المتقدم.

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