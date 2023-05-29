الإثنين 29 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

رئيس أساقفة سبسطية للروم: نرفض استهداف المناهج الفلسطينية

المطران عطا الله
المطران عطا الله حنا

 قال المطران عطا الله حنا رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس: إننا نرفض استهداف المناهج التعليمية الفلسطينية في مدينة القدس، فمدارسنا في المدينة المقدسة هي صروح وطنية بامتياز تخرج ابناءنا الذين سيعملون من أجل شعبهم، وقضيته العادلة ومن أجل القدس والحفاظ على هويتها وتاريخها وتراثها.

وأضاف في تصريحات له اليوم: لا ننكر ان المنهاج الفلسطيني يحتاج الى الاصلاح والتغيير نحو ما هو افضل، ولنا بعض الملاحظات على هذا المنهاج وقد عبرنا عنها أمام اكثر من مسؤول، ولكن تبقى مسألة المنهاج الفلسطيني واصلاحه شأنا فلسطينيا داخليا، ولا يجوز أن يفرض علينا الاحتلال ما يريده والغاء كافة المفردات والكلمات التي لها علاقة بنكبة شعبنا ومعاناة هذا الشعب في ظل الاحتلال.

وتابع: لا نريد منهاجا فلسطينيا معدلا بناء على ما تريده اسرائيل بل نريد منهاجا فلسطينيا معدلا بناء على المصلحة الوطنية الفلسطينية، وما هو مفيد وخير لابناءنا وفلذات أكبادنا، وهم الذين سيقودون مستقبل قضية هذا الشعب.

ئيس اساقفة سبسطية للروم الارثوذكس اساقفة سبسطية للروم الارثوذكس ارثوذكس الأرثوذكس الإسرائيلي الإصلاح والتغيير

الأكثر قراءة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة كفر الشيخ 2023 الترم الثانى برقم الجلوس

رابط بوابة أسوان التعليمية نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 الترم الثانى

ننشر أسماء أوائل الشهادة الإعدادية بمحافظة البحيرة 2023 (صور)

أبرزها إلغاء البوفيه المجانى.. خطة "النقل" لترشيد النفقات والحفاظ على الميزانية

الأن.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بأسوان 2023 برقم الجلوس فقط عبر الدستور

موعد إعلان قائمة أوائل الشهادة الاعدادية محافظة الدقهلية 2023 ورابط النتيجة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.كريمة الحفناوى

قانون العمل.. والعدالة الاجتماعية

خالد حريب

الحوار الوطنى.. طموحات بلا أسقف

يحيى عسكر

تحديات الجمهورية الجديدة.. الموهبة أولًا

حسين دعسة

أردوغان حسم الانتخابات الرئاسية بغالبية.. فهل تخسر تركيا المستقبل؟

رشا عبدالمنعم

«72 طريقة للقضاء على حب الشباب»

محمود خليل

التخدير بـ«الكلمة المقدسة»

وائل لطفي

بدائل قناة السويس.. التحدى والوهم

جمال-أسعد

الحوار والأحزاب السياسية

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

قوات الاحتلال تقتحم مدرسة فى رام الله

أجندة أردوغان.. كيف سيتحرك الرئيس التركى حيال إسرائيل فى ولايته الجديدة؟

قاعدة جوية لـ"حزب الله".. هجمات جوية منسوبة لإسرائيل تستهدف دمشق