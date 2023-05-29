رئيس أساقفة سبسطية للروم: نرفض استهداف المناهج الفلسطينية

قال المطران عطا الله حنا رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس: إننا نرفض استهداف المناهج التعليمية الفلسطينية في مدينة القدس، فمدارسنا في المدينة المقدسة هي صروح وطنية بامتياز تخرج ابناءنا الذين سيعملون من أجل شعبهم، وقضيته العادلة ومن أجل القدس والحفاظ على هويتها وتاريخها وتراثها.

وأضاف في تصريحات له اليوم: لا ننكر ان المنهاج الفلسطيني يحتاج الى الاصلاح والتغيير نحو ما هو افضل، ولنا بعض الملاحظات على هذا المنهاج وقد عبرنا عنها أمام اكثر من مسؤول، ولكن تبقى مسألة المنهاج الفلسطيني واصلاحه شأنا فلسطينيا داخليا، ولا يجوز أن يفرض علينا الاحتلال ما يريده والغاء كافة المفردات والكلمات التي لها علاقة بنكبة شعبنا ومعاناة هذا الشعب في ظل الاحتلال.

وتابع: لا نريد منهاجا فلسطينيا معدلا بناء على ما تريده اسرائيل بل نريد منهاجا فلسطينيا معدلا بناء على المصلحة الوطنية الفلسطينية، وما هو مفيد وخير لابناءنا وفلذات أكبادنا، وهم الذين سيقودون مستقبل قضية هذا الشعب.