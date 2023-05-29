رسميًا.. بيلينجهام يحصد جائزة أفضل لاعب في الدوري الألماني

حصد الإنجليزي جود بيلينجهام لاعب فريق بروسيا دورتموند، جائزة أفضل لاعب في الدوري الألماني عن الموسم المنقضي.

ولعب بيلينجهام 31 مباراة في بطولة الدوري الألماني خلال الموسم الجاري، وسجل 8 أهداف وصنع 5 لزملائه.

وأعلنت رابطة الدوري الألماني، البوندسليجا، حصول بيلينجهام على جائزة أفضل لاعب في الدوري الألماني عن الموسم المنقضي، بعد مساهمته في استمرار بروسيا في المنافسة على لقب الدوري والذي خسره في الجولة الأخيرة لصالح فريق بايرن ميونخ، بفارق الأهداف.

وبات بيلينجهام قاب قوسين أو أدنى من الانتقال لصفوف فريق ريال مدريد الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.



ويلعب بيلينجهام ضمن صفوف بروسيا دورتموند منذ انضمامه من فريق بيرمنجهام خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2020؛ بعد عام واحد من تصعيده من فريق تحت 18 عامًا.

ومنذ انضمامه لبروسيا دورتموند، شارك بيلينجهام في 132 مباراة وسجل 24 هدفًا وصنع 25 لزملائه في الفريق، كما لعب 44 مباراة بقميص فريق برمنجهام وسجل 4 أهداف وصنع 2.

كما يملك بيلينجهام سجلًا دوليًا مع منتخب انجلترا شارك خلاله في 24 مباراة وسجل هدفًا وصنع 2 لزملائه.