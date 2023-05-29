الإثنين 29 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

بحضور وزيرة الثقافة.. إعلان أسماء الفائزين بجوائز الدولة غدًا

وزيرة الثقافة
وزيرة الثقافة

يعقد المجلس الأعلى للثقافة، برئاسة الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، وأمانة الدكتور هشام عزمي، اجتماعه التاسع والستين للتصويت والإعلان عن أسماء الفائزين بجوائز الدولة: النيل والتقديرية والتفوق والتشجيعية، وذلك في تمام الساعة الثانية عشر ظهر غد الثلاثاء، بقاعة المجلس.

ويبدأ الاجتماع بالتصديق على جدول الأعمال الخاص بشؤون المجلس في جلسته الأولى، ثم التصديق على أسماء الفائزين بجوائز الدولة التشجيعية لعام 2023، والتصويت على جوائز الدولة: التفوق والتقديرية والنيل في جلسته الثانية.

جدير بالذكر أنه قد فاز بجائزة الدولة للنيل في الآداب الروائي إبراهيم عبد المجيد في مجال الآداب، فيما فاز المخرج داود عبد السيد في مجال الفنون، وفي العلوم الاجتماعية اسم المرحوم رجائي عطية.

كما فاز بجائزة التفوق الروائية في الأدب ريم بسيوني وعمرو دوارة، وفي جائزة التفوق في مجال الفنون فاز بها كل من الدكتور جمال ياقوت والدكتور أحمد عبد الكريم، وفي جوائز العلوم الاجتماعية فاز اسم المرحومة المستشارة تهاني الجبالي وإيمان عامر وأحمد حسنين، أما في الجوائز التقديرية فاز في الفنون كل من الفنان رشوان توفيق والدكتورة سهير زكي حواس واسم الدكتور أحمد نبيل.

في سياق آخر؛ شهدت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، انطلاق المهرجان الدولي للطبول والفنون التراثية، في دورته العاشرة، والذي يحمل شعار "الطبول من أجل السلام"، وذلك بسور القاهرة الشمالي، وتستمر فعالياته حتى ٢ يونيو المقبل.

ويشارك في الدورة العاشرة من المهرجان دول "اليونان، الهند، بنجلاديش، سيريلانكا، إندونيسيا، الجزائر، جنوب السودان، فلسطين، اليمن، مصر" ، وتُقام الفعاليات في "سور القاهرة الشمالي، ساحة الهناجر بالأوبرا، الحديقة الثقافية بالسيدة زينب، مركز الطفل للحضارة والإبداع (متحف الطفل) بمصر الجديدة، بيت السناري بالسيدة زينب".

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