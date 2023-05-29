الإثنين 29 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

السجن المؤبد لسائق عربة حنطور اعتدى على طفلة فى الإسكندرية

حبس
حبس

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار شوقى إبراهيم الزقم رئيس المحكمة، وبعضوية كل من المستشار علاء الدين عبد المنعم الشنديدى، والمستشار محمد هيثم عزت مزيد، والمستشار سامح فؤاد سعد، وسكرتير المحكمة أحمد عبد الوهاب، بمعاقبة المتهم " م.ال.م" بالسجن المؤبد، عما أسند إليه وألزمته بالمصاريف الجنائية، وبإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة، وذلك فى اتهامه بخطف طفلة والتعدى عليها.

وتعود أحداث القضية المقيدة برقم 256 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة كرموز، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط قسم شرطة كرموز، يفيد ببلاغ بقيام المتهم بخطف المجنى عليها بالتحايل، والتعدى عليها بدائرة القسم.

وكشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة كرموز، أن المتهم " م.ال.م" سائق عربة حنطور، قام باصطحاب المجنى عليها الطفلة " م.م.ا" 10 سنوات، بأن أوهما بتوصيلها إلى أحد المحلات التجارية التى ترغب شراء وجبة غذائية منه، من خلال توصيلها بالعربة الحنطور، وما أن ابتعدا عن أعين الناس شعرت بالخوف فتعالت صرخاتها، فقام المتهم بتهدديها، فاستجابت لتهديده، حتى وصل بها إلى أحد المناطق النائية وتعدى عليها، وعند عودتها قامت بإبلاغ والدها بالواقعة، الذى قرر تحرير محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة تولت التحقيق، بان المتهم خطف المجنى عليها والتى لم تبلغ من العمر الثامنة عشرة سنة ميلاديا، وذلك عن طريق التحايل الواقع عليها قاصدا من ذلك أبعادها عن ذويها، وان المتهم قد ارتكب الجناية والجنحة المعاقب عليها بمتقضى نصوص القانون، ولذلك وبعد الاطلاع على المادة 2/214 من قانون الإجراءات الجنائية والمعدل بالقانون رقم 170 لسنة 1981، قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التى أصدرت حكمها على المتهم.

محكمة جنايات الإسكندرية خطف طفلة والتعدى عليها الأجهزة الأمنية مديرية أمن الإسكندرية

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