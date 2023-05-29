الإثنين 29 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"أكساد": الدول العربية تنتج 60 مليون طن من الحبوب.. و28 مليون من القمح

حبوب
حبوب

قال الدكتور نصر الدين العبيد، مدير المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة "أكساد"، أن إنتاج الدول العربية جميعا من الحبوب، لا يزيد عن 60 مليون طن بما يمثل 42% فقط من إجمالي الاحتياجات، أما بالنسبة للقمح، فقد بلغ الإنتاج 28 مليون طن وهي كمية لا تلبي سوى 43% من الاحتياج الكلي، مؤكدا ضرورة تضافر الجهود لتعزيز  الأمن الغذائي من خلال تطبيق أهداف التنمية المستدامه وزيادة معدلات الاكتفاء الذاتي من محاصيل الحبوب وخاصة القمح.

وشدد مدير "أكساد"، في كلمته خلال فعاليات إفتتاح الندوة العلمية الأولى حول الأمن الغذائي في الوطن العربي، التي عقدت يومي 28 و29 مايو الجاري في مدينة قسنطينة في الجزائر برعاية رئيس الجمهورية الجزائرية، على أهمية مواجهة التحديات التي تواجه الأمن الغذائي للمنطقة، في ظل ندرة الموارد المائية وزيادة موجات الجفاف، مؤكدا  ضرورة تعزيز التعاون والعمل العربي المشترك وتبادل الخبرات، للاستجابة للتحديات المطروحة وتطبيق أفضل الممارسات في مجال الزراعة والتنمية الريفية، بما يحقق الاكتفاء الغذائي للشعوب العربية التي تستورد 43 بالمئة من احتياجاتها من القمح.

وأضاف "العبيد"، أنه تم استنباط أصناف من الأشجار المثمرة والنباتات الرعوية الأكثر تكيفا مع بيئات المناطق الجافة والهامشية وذات القيمة العلفية الجيدة، ويتم العمل على نشر التطبيقات الزراعية المبتكرة والذكية مناخيا، مثل نظام الزراعة الحافظة التي تهدف لتحسين إنتاجية الأرض والمياه وزيادة إنتاجية الأنواع المحصولية في البيئات الجافة وشبه الجافة، ورفع قدرة الترب الزراعية على احتجاز الكربون فيها.

وأشار مدير "أكساد"، إلى مشروع دراسة التغيرات المناخية في المنطقة العربية وتأثيرها على الموارد المائية السطحية والجوفية، والذي تم إنجازه بالتعاون مع الأمم المتحدة ومنظمات دولية أخرى، وكان من أهم نتائجه أن معدل ارتفاع درجات الحرارة سيصل وفق سيناريو  الانبعاثات الغازية الأسوأ، إلى 2.15 درجة مئوية بحلول عام 2045 حتى 2060، وإلى نحو 4 درجات في فترة نهاية القرن.

وشدد على أنه لا بد من العمل على الحد من التأثيرات السلبية الناتجة عن التغيرات المناخية في القطاع الزراعي من خلال تغيير مواعيد الزراعة وتطبيق الممارسات التي تجعل هذا القطاع أكثر إنتاجية وتحسن من عوامل إدارة الموارد الطبيعية مشيرا إلى أهمية دور منظمة أكساد  في تنفيذ مجموعة من المشاريع الهامة في مجالات المياه والحبوب والمراعي والثروة السمكية بمختلف الدول العربية، ومنها تقديم 7 مشاريع  في مجالات المياه والحبوب والمراعي والثروة السمكية.

-أكساد الدول العربية تنتج 60مليون الحبوب و28 مليون

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